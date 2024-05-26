Шпионы РФ в Польше и диверсии в Латвии: VDD не завела отдельный уголовный процесс

VDD тесно сотрудничает с партнерскими службами Литвы, Эстонии и Польши, но в связи со спецификой своей работы воздерживается от комментариев по этому вопросу.

VDD неоднократно предупреждала об активизации усилий России по организации вредоносной деятельности на территории Латвии. Такой прогноз был включен в годовой отчет о деятельности VDD за 2023 год, опубликованный в начале марта.

В службе напомнили, что с начала этого года VDD выявила ряд злонамеренных действий, организованных российскими спецслужбами против объектов на территории Латвии, в том числе камня памяти латышских легионеров в Джуксте Тукумсского края и Музея оккупации. В связи с этими случаями возбуждены уголовные дела.

Расследуется еще несколько случаев, чтобы проверить, не совершены ли вредительские действия по поручению российских спецслужб.

Как уже сообщалось, в понедельник в Польше были задержаны девять членов российской шпионской группировки в связи с планами диверсий. Задержанных обвиняют в "избиениях, поджогах и попытках поджогов", и эти российские диверсионные планы, как признал премьер-министр Польши Дональд Туск, не ограничиваются Польшей, но также охватывают Литву, Латвию и, возможно, Швецию.

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