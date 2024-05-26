Россия производит артиллерийские боеприпасы в три раза быстрее и вчетверо дешевле, чем западные союзники Украины, сообщает в воскресенье, 26 мая, американский телеканал Sky News, ссылаясь на анализ консалтинговой компании Bain & Company. По подсчетам аналитиков на основе общедоступной информации, в 2024 году российские заводы произведут либо отремонтируют около 4,5 млн артснарядов, в то время как европейские страны и США в общей сложности произведут 1,3 миллиона снарядов.

При этом средняя себестоимость западных снарядов калибра 155 мм, являющихся стандартом НАТО, составила около 4 тысяч долларов США за единицу, в то время как себестоимость аналогичного числа российских 152-миллиметровых боеприпасов составляла около 1000 долларов, отмечается далее.

Эти цифры подчеркивают серьезную проблему, с которой сталкиваются Вооруженные силы Украины, полагающиеся на поставки боеприпасов из США и Европы в отражении российского вторжения, указывает Sky News.

Поставки западных боеприпасов Украине

Боеприпасы калибра 155 мм - это стандарт для орудий стран НАТО, который используются в артиллерийских орудиях, находящихся на вооружении многих стран по всему миру. Украина, уже более двух лет обороняющаяся от полномасштабного вторжения РФ, получает их от целого ряда стран, но нуждается в значительно большем их числе. С начала войны Киев получил только от США более 2 млн снарядов.

Кроме того, Чехия в начале 2024 года заявила, что предоставит ВСУ до 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и до 300 тысяч калибра 122 мм. Переговоры о закупке у третьих стран велись по инициативе Праги с начала 2022 года. Целый ряд стран мира присоединился к данной инициативе.

В 2025 году немецкий концерн Rheinmetall построит снарядный завод в Украине.

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