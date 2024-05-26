Во французском метро мужчина с ножом напал на людей

Во французском городе Лион три человека получили ранения в результате нападения с ножом в метро в воскресенье, 26 мая, сообщила полиция, добавив, что нападавший был арестован.
Источник в полиции сообщил агентству AFP, что двое из пострадавших получили ранения в живот, а третий - в руку.
Местная газета Le Progres со ссылкой на источники в полиции сообщает, что нападавшим является 27-летний мужчина, ранее нуждавшийся в психиатрическом лечении.
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