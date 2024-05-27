NYT: РФ активизировала тайную диверсионную кампанию в Европе

Представители разведки США и их союзников отслеживают рост числа диверсионных операций в Европе, которые они связывают с Россией, пишет газета The New York Times (NYT) в воскресенье, 26 мая. По мнению западных спецслужб, эти операции могут быть частью российской кампании, направленной на подрыв поддержки Украины в войне против России.

В основном, как утверждает издание, российские спецслужбы совершали поджоги на разных объектах. В их числе склад в Англии, завод по производству красок в Польше, дома в Латвии и мебельный магазин IKEA в Литве. Но люди, которых подозревают в работе на РФ, также могли планировать нападения на американские военные базы.

По словам собеседников NYT среди европейских и американских чиновников, за этой кампанией стоит Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ) . А подобными операциями Россия пытается заставить европейские страны повысить безопасность всей цепочки поставок оружия Украине, что повлечет за собой увеличение оборонных расходов и замедлит темпы предоставления помощи Киеву.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!