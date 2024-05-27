Барельеф с Ельциным исчез со стены в Таллинне рядом с домом правительства

Установка барельефа Бориса Ельцина в Таллинне в 2013 году.

Металлическая доска с рельефным профилем первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина демонтирована со стены недалеко от лестницы ведущей на смотровую площадку Паткули рядом с домом Стенбока, где находится резиденция правительства Эстонии, сообщает Rus.Postimees.