Барельеф с Ельциным исчез со стены в Таллинне рядом с домом правительства

Металлическая доска с рельефным профилем первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина демонтирована со стены недалеко от лестницы ведущей на смотровую площадку Паткули рядом с домом Стенбока, где находится резиденция правительства Эстонии, сообщает Rus.Postimees.
Барельеф первого президента России Бориса Ельцина исчез со стены в начале улицы Нунне, где он появился в 2013 году.
Журналист Rus.Postimees обнаружил пропажу, проходя мимо памятного знака на открытие которого в свое время приезжала лично вдова предшественника Путина Наина Ельцина.