Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: не особо полезный Меркурий, сила Венеры и опасная пятница

Вот и подошла к концу весна. Настало время проводить май и встретить июнь. К сожалению, это происходит не при лучших астрологических обстоятельствах, отмечают астрологи DailyHoro. Но, как говорится, важно работать с тем, что имеется.
Меркурий сейчас не особо полезен, но зато есть много сил благодаря Венере. Планеты понемногу начинают уходить в ретроградность, но у нас должно все получиться, говорят эксперты. Из единичных событий стоит выделить опасное соединение Меркурия и Урана в пятницу, 31 мая. В остальном же неделя будет стабильной.
Овен
Звезды сейчас не будут благоприятствовать новым знакомствам, но помогут Овнам укрепить дружбу или любовь. В делах желательно не бояться просить помощи у окружающих, ведь так можно будет сэкономить огромное количество времени и сил, и в этом нет ничего зазорного. Да, эту неделю нельзя назвать благоприятной, но планеты-покровители все равно не оставят Овнов полностью без энергетической поддержки.
Телец
Планеты говорят, что на жизненном пути Тельцов могут встречаться люди, которые научат их мыслить позитивно и справляться с негативными эмоциями. Положительное настроение - это всегда хорошее подспорье для работы и любовных приключений. Когда Телец находится на эмоциональном подъеме, все в его жизни начинает позитивно преображаться. Если приятных людей будет мало, не нужно унывать. Можно заняться чем-то интересным.
Близнецы
В любовной сфере Близнецам на этой неделе, возможно, придется брать на себя ответственность за поступки других людей. Желательно больше времени посвящать близким и друзьям. Вполне вероятно, что Близнецы смогут решить много проблем в отношениях. Эта неделя будет продуктивной для всех, кто стремится к примирению и гармонии в семье, в коллективе. Нужно идти людям навстречу, чтобы они делали то же самое.
Рак
Астрологи настоятельно не советуют Ракам форсировать события и торопиться на этой неделе. Не стоит проявлять чрезмерную агрессию в отношении людей. Даже если эти люди заслуживают подобного поведения. Спешка и неосмотрительность могут помешать успеху. Несмотря на трудности, Раки смогут правильно спланировать дела на будущее. Главное - помнить про задачи и объективно оценивать возможности.
Лев
Последние дни мая и первые дни июня Львам лучше посвятить домашним делам или отдыху, но если есть желание как следует потрудиться, то не стоит в этом себе отказывать. Главное - не переутомляться. Если Львы почувствуют недомогание, это будет означать, что пора немного отдохнуть. Самый опасный день - пятница. В этот день Львы могут ощутить сильную ментальную слабость и недомогание. Нужно просто перетерпеть это.
Дева
По мнению астрологов, у Дев на этой неделе может пропасть мотивация и желание что-то делать. Это время, которое желательно посвятить отдыху и релаксации. Ну а за слишком ответственные и трудоемкие дела лучше не браться, если есть возможность их отложить. Нервы сохранить куда важнее. Неделя абсолютно не подходит для рисков и авантюр, поэтому Девам стоит идти по самому простому и проверенному временем пути.
Весы
Весам стоит заняться творческой деятельностью, но не потому, что она окажется продуктивной, а потому, что она поможет им пережить трудности и стать счастливее. Успехи в хобби и творчестве оставят положительный след на здоровье, в первую очередь психическом. В работе и бизнесе можно попробовать закинуть удочку, если есть какие-то важные и интересные идеи, но форсировать события пока не стоит.
Скорпион
Судьба стреляет редко, но метко. У Скорпионов на этой неделе будут шансы резко вырваться вперед и стать успешнее в каком-то деле или начинании, но не нужно ждать чуда. Важно работать и делать то, что получается лучше всего. С 27 мая по 2 июня все будет следовать закону "цени то, что имеешь". Если Скорпионы начнут желать большего, чем дает им Вселенная, и при этом корить судьбу за неудачи, их может ожидать повторение горького опыта.
Стрелец
Весна закончится для многих Стрельцов на минорной ноте, но это не повод унывать. Просто так совпало, ведь сейчас не лучшее время. Вокруг унывающих людей будет аккумулироваться отрицательная энергия, отталкивающая всех вокруг, поэтому Стрельцам стоит, наоборот, излучать доброту и оптимизм, чтобы люди к ним тянулись и любили их. Это поможет преуспеть в любви и наладить отношения с окружающими в целом.
Козерог
Для Козерогов сейчас не самое перспективное время, но настраиваться на стопроцентное поражение в делах, работе и любовной сфере точно не нужно. Успех будет сопутствовать только умеренности, поэтому важно работать, отдыхать, общаться, периодически бывать в уединении. Сейчас хорошо все, но понемногу. Козерогам стоит помнить об этом, занимаясь тем или иным делом.
Водолей
Водолеи должны сейчас помогать тем, кто просит их о помощи, но не уходить с головой в альтруизм. Умеренная поддержка друзей и близких определенно сыграет позитивную роль в привлечении удачи - может не сейчас, но в ближайшем будущем уж точно. Астрологи советуют не кричать о своем великодушии, ведь скромность красит человека. Особенно актуально это сейчас - в период начала негативного движения Юпитера.
Рыбы
Рыбам, к сожалению, не удастся усидеть на двух стульях. Придется уделить больше времени либо работе, либо семье, личным делам. Рыбы с консервативными взглядами сейчас будут на шаг впереди тех, кто постоянно хочет исследовать нечто новое и рисковать, расширять границы возможного. Осторожность и умеренность во всем - вот ключ к стабильности и успеху.
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