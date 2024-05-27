Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: не особо полезный Меркурий, сила Венеры и опасная пятница

Весы

Весам стоит заняться творческой деятельностью, но не потому, что она окажется продуктивной, а потому, что она поможет им пережить трудности и стать счастливее. Успехи в хобби и творчестве оставят положительный след на здоровье, в первую очередь психическом. В работе и бизнесе можно попробовать закинуть удочку, если есть какие-то важные и интересные идеи, но форсировать события пока не стоит.

Скорпион

Судьба стреляет редко, но метко. У Скорпионов на этой неделе будут шансы резко вырваться вперед и стать успешнее в каком-то деле или начинании, но не нужно ждать чуда. Важно работать и делать то, что получается лучше всего. С 27 мая по 2 июня все будет следовать закону "цени то, что имеешь". Если Скорпионы начнут желать большего, чем дает им Вселенная, и при этом корить судьбу за неудачи, их может ожидать повторение горького опыта.

Стрелец

Весна закончится для многих Стрельцов на минорной ноте, но это не повод унывать. Просто так совпало, ведь сейчас не лучшее время. Вокруг унывающих людей будет аккумулироваться отрицательная энергия, отталкивающая всех вокруг, поэтому Стрельцам стоит, наоборот, излучать доброту и оптимизм, чтобы люди к ним тянулись и любили их. Это поможет преуспеть в любви и наладить отношения с окружающими в целом.

Козерог