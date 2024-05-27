Гитанас Науседа переизбран президентом Литвы

60-летний экономист Гитанас Науседа в воскресенье переизбран президентом Литвы.
По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ЦИК), он победил во втором туре президентских выборов с большим отрывом - его поддержали более 75% избирателей.
Его соперница, премьер-министр, консерватор Ингрида Шимоните получила более 22% голосов.
Пять лет назад Науседа набрал во втором туре почти 66% голосов, хотя число избирателей тогда было гораздо больше, чем в этом году.
"Я серьезно думаю о дальнейшем проведении в жизнь государства благосостояния", - заявил в воскресенье вечером переизбранный глава государства, который пять лет назад выбрал создание государства благосостояния в качестве своего предвыборного лозунга.
Он также пообещал продолжить нынешний внешнеполитический курс Литвы, надеясь, что страна получит еще больше пользы от международных организаций, в которые она входит, в частности, Европейского союза и НАТО.
Экс-президент Валдас Адамкус, который поддержал кандидатуру Науседы, сказал, что народ дал ему "надежный мандат".
"За пять лет работы он приобрел достаточно опыта и получил международное признание. Я лишь желаю ему не уставать и продолжать ту работу, которую он делал до сегодняшнего дня", - сказал Адамкус.
Новый пятилетний срок полномочий станет последним для Науседы, поскольку, согласно Конституции, глава государства не может избираться более двух раз подряд.
Первый срок Науседы закончится в июле.
Науседа - экономист, получивший образование в Вильнюсском университете, имеет степень доктора социальных наук, работал в Институте экономики и приватизации, Государственной службе цен и конкуренции, Банке Литвы, почти три десятилетия преподавал в Вильнюсском университете и 18 лет проработал в частном банке.
Среди своих увлечений президент Литвы называет шахматы, коллекционирование литуанистических изданий и спорт.
Шимоните признает что ей повредил срок полномочий во власти
Шимоните уже позвонила Науседе и поздравила его с победой, она обещает продолжить работу на посту премьер-министра, но не раскрывает свои дальнейшие политические планы.
По словам политика, вопрос о том, возглавит ли она список консерваторов на октябрьских парламентских выборах, "очень преждевременный", а вопрос о том, возглавит ли она консерваторов после выборов их лидера в 2025 году - еще более преждевременный.
Лидер Союза Отечества - Литовских христианских демократов (СО - ЛХД) Габриэлюс Ландсбергис сказал в воскресенье, что Шимоните может снова возглавить список консерваторов.
Сам он не присутствовал в штаб-квартире Шимоните в Вильнюсе.
По словам Шимоните, на результат второго тура выборов повлиял и тот факт, что консерваторы были правящей партией почти четыре года.
"В отличие от 2019 года, когда я шла на выборы с довольно удобной позиции оппозиционного политика, (...) сейчас я вышла на эти выборы с совершенно другой позиции, с трех с половиной лет, в течение которых мы действительно повидали всякое", - сказала премьер.
"Я думаю, что при всей нагрузке, которую нам пришлось нести в течение трех с половиной лет, сохранение хотя бы доверия избирателей партии, которое партия получила на выборах 2020 года - это действительно большое достижение", - сказал премьер-министр.
По словам Шимоните, результаты президентских выборов и "необходимость что-то изменить в какой-нибудь (будущей предвыборной - BNS) стратегии" будут обсуждаться внутри партии СО - ЛХД.
Ландсбергис утверждал, что Шимоните во время предвыборной кампании и дебатов продемонстрировала высокую политическую культуру и высокие стандарты европейской политики, однако прозападное направление Литвы не изменится
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