Гитанас Науседа переизбран президентом Литвы

Новый пятилетний срок полномочий станет последним для Науседы, поскольку, согласно Конституции, глава государства не может избираться более двух раз подряд.

Первый срок Науседы закончится в июле.

Науседа - экономист, получивший образование в Вильнюсском университете, имеет степень доктора социальных наук, работал в Институте экономики и приватизации, Государственной службе цен и конкуренции, Банке Литвы, почти три десятилетия преподавал в Вильнюсском университете и 18 лет проработал в частном банке.

Среди своих увлечений президент Литвы называет шахматы, коллекционирование литуанистических изданий и спорт.

Шимоните признает что ей повредил срок полномочий во власти

Шимоните уже позвонила Науседе и поздравила его с победой, она обещает продолжить работу на посту премьер-министра, но не раскрывает свои дальнейшие политические планы.

По словам политика, вопрос о том, возглавит ли она список консерваторов на октябрьских парламентских выборах, "очень преждевременный", а вопрос о том, возглавит ли она консерваторов после выборов их лидера в 2025 году - еще более преждевременный.

Лидер Союза Отечества - Литовских христианских демократов (СО - ЛХД) Габриэлюс Ландсбергис сказал в воскресенье, что Шимоните может снова возглавить список консерваторов.

Сам он не присутствовал в штаб-квартире Шимоните в Вильнюсе.

По словам Шимоните, на результат второго тура выборов повлиял и тот факт, что консерваторы были правящей партией почти четыре года.

"В отличие от 2019 года, когда я шла на выборы с довольно удобной позиции оппозиционного политика, (...) сейчас я вышла на эти выборы с совершенно другой позиции, с трех с половиной лет, в течение которых мы действительно повидали всякое", - сказала премьер.

"Я думаю, что при всей нагрузке, которую нам пришлось нести в течение трех с половиной лет, сохранение хотя бы доверия избирателей партии, которое партия получила на выборах 2020 года - это действительно большое достижение", - сказал премьер-министр.

По словам Шимоните, результаты президентских выборов и "необходимость что-то изменить в какой-нибудь (будущей предвыборной - BNS) стратегии" будут обсуждаться внутри партии СО - ЛХД.

Ландсбергис утверждал, что Шимоните во время предвыборной кампании и дебатов продемонстрировала высокую политическую культуру и высокие стандарты европейской политики, однако прозападное направление Литвы не изменится

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