Ракеты были выпущены из района Рафаха.

Это первый раз с января, когда в направлении Тель-Авива были запущены ракеты.

Информации о пострадавших нет.

Армия Израиля сообщила, что нанесла воздушный удар по объектам ХАМАС. Армия также указала, что оценивает последствия удара.

Контролируемое ХАМАС Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате взрыва в лагере для беженцев в округе Рафаха были убиты и ранены несколько десятков человек.

Израильская армия пояснила, что целью были боевики ХАМАС в этом районе. В армии также указали, что она проинформирована о сообщениях, что в результате удара начался пожар, в котором пострадали мирные жители.

Армия также указала, что события будут оценены, однако подчеркивает, что использовала точное оружие против легитимных целей.

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