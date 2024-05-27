В воскресенье палестинская группировка ХАМАС впервые за несколько месяцев выпустила ракеты в сторону Тель-Авива в центральной части Израиля, а Израиль нанес авиаудар по объекту в Рафахе на юге сектора Газа, который, по данным израильской армии, использовался боевиками, сообщает ВВС.
Ракеты были выпущены из района Рафаха.
Это первый раз с января, когда в направлении Тель-Авива были запущены ракеты.
Информации о пострадавших нет.
Армия Израиля сообщила, что нанесла воздушный удар по объектам ХАМАС. Армия также указала, что оценивает последствия удара.
Контролируемое ХАМАС Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате взрыва в лагере для беженцев в округе Рафаха были убиты и ранены несколько десятков человек.
Израильская армия пояснила, что целью были боевики ХАМАС в этом районе. В армии также указали, что она проинформирована о сообщениях, что в результате удара начался пожар, в котором пострадали мирные жители.
Армия также указала, что события будут оценены, однако подчеркивает, что использовала точное оружие против легитимных целей.
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