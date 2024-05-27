Пн, 27.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

ХАМАС впервые с января запустил ракеты в направлении Тель-Авива; Израиль обстрелял Рафах (1)

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Дым в секторе Газа
Дым в секторе Газа Фото: Reuters/ScanPix

В воскресенье палестинская группировка ХАМАС впервые за несколько месяцев выпустила ракеты в сторону Тель-Авива в центральной части Израиля, а Израиль нанес авиаудар по объекту в Рафахе на юге сектора Газа, который, по данным израильской армии, использовался боевиками, сообщает ВВС.

Ракеты были выпущены из района Рафаха.

Это первый раз с января, когда в направлении Тель-Авива были запущены ракеты.

Информации о пострадавших нет.

Армия Израиля сообщила, что нанесла воздушный удар по объектам ХАМАС. Армия также указала, что оценивает последствия удара.

Контролируемое ХАМАС Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате взрыва в лагере для беженцев в округе Рафаха были убиты и ранены несколько десятков человек.

Израильская армия пояснила, что целью были боевики ХАМАС в этом районе. В армии также указали, что она проинформирована о сообщениях, что в результате удара начался пожар, в котором пострадали мирные жители.

Армия также указала, что события будут оценены, однако подчеркивает, что использовала точное оружие против легитимных целей.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх