В США бушуют торнадо и бури: не менее 14 погибших

Бури в регионе Южных равнин начались поздно вечером в субботу.

Тысячи домашних хозяйств остались без электричества, спасательные работы продолжаются.

Семь человек погибли в результате торнадо, пронесшегося над районом Уэйвивью к северу от Далласа, сообщает шериф округа Кук, штат Техас, Рэй Саппингтон.

Спасательные и поисковые работы продолжаются.

Смерчи разрушили дома и заправку, на шоссе между штатами перевернуло автомобили, сказал шериф, признав, что разрушения "довольно масштабны".

В Оклахоме вечером в субботу торнадо унесло жизни двух человек, а в Арканзасе в ночь на воскресенье - пяти.

В ходе бури в Арканзасе были оборваны линии электропередач, повалены деревья, местами возникли наводнения.

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