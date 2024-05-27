В США бушуют торнадо и бури: не менее 14 погибших

В нескольких штатах США, в том числе в Техасе, Арканзасе и Оклахоме, торнадо и сильные бури унесли жизни по меньшей мере 14 человек, сообщает AFP.
Бури в регионе Южных равнин начались поздно вечером в субботу.
Тысячи домашних хозяйств остались без электричества, спасательные работы продолжаются.
Семь человек погибли в результате торнадо, пронесшегося над районом Уэйвивью к северу от Далласа, сообщает шериф округа Кук, штат Техас, Рэй Саппингтон.
Спасательные и поисковые работы продолжаются.
Смерчи разрушили дома и заправку, на шоссе между штатами перевернуло автомобили, сказал шериф, признав, что разрушения "довольно масштабны".
В Оклахоме вечером в субботу торнадо унесло жизни двух человек, а в Арканзасе в ночь на воскресенье - пяти.
В ходе бури в Арканзасе были оборваны линии электропередач, повалены деревья, местами возникли наводнения.
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