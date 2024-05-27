Задание выполнили не все: у шести самоуправлений нет плана на случай военной угрозы

С 1 января этого года в планы всех самоуправлений должен был быть включен раздел о действиях в случае войны или военного нападения. Документы уже составила большая часть самоуправлений, в них входят самые разные риски - военная угроза, теракты, беспорядки и так далее. Однако, как сообщает Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио, задание выполнили не все.
По словам чиновников, "военной" части документа нет у четырех самоуправлений, однако на самом деле их шесть: Саулкрасты, Цесиса, Огре, Ливаны, Прейли и Валки.
В "военном" разделе плана самоуправления должны были ответить на важные вопросы - например, как информировать жителей, где брать продовольствие и воду, топливо и медикаменты, как эвакуироваться и где укрываться, как обеспечивать общественный порядок.
Как рассказал глава самоуправления Саулкрастского края Нормунд Лицис, проект приложения был готов еще осенью, но уже тогда стало понятно, что документ получился слишком общим, так как не хватало дополнительной информации со стороны государства.
"Вообще действительно ли нужно, чтобы каждый муниципалитет изобретал велосипед, если есть люди, которые специализируются на этом вопросе, которые могут черпать опыт Украины и передавать соответствующую информацию самоуправлениям намного точнее и скоординированнее? Потому что нет же границ между самоуправлениями, Латвия - маленькая страна. Это должно быть на намного более высоком уровне. И если мы посмотрим в правила Кабинета министров про то, что должно быть в специальном разделе, на эти 14 пунктов, то увидим, что в основном это государственные, а не муниципальные вопросы", - отметил Лицис, добавив, что 29 мая предложение будет "символически утверждено" и его доработка продолжится.
Кроме Саулкрасты, план не разработан или не утвержден в Цесисе, Огре, Ливанах, Прейли и Валке. Там обещают, что это будет сделано в течение ближайшего месяца.
"План гражданской защиты — это такой непрерывный процесс. Через полгода мы, вероятно, скажем, что это ориентировочный документ про доступность ресурсов", - заявил председатель Лимбажской краевой думы Дагнис Страубергс. Руководимое им самоуправление разработало "военное" приложение к плану еще в прошлом году, однако самое сложное - не написание плана, а применение.
"Каждое самоуправление старается, возможно, найти ответы на все вопросы, созывая комиссию по гражданской обороне. Но это другие обстоятельства, другая ситуация. Фактически собирается эта комиссия, которая решает и раскладывает по полочкам: что и как, что надо сделать. Но мне кажется, что самоуправления не должны пытаться решать оперативные вещи, потому что они не прогнозируемы. Нам надо понимать, как и где мы собираемся, какие у нас есть ресурсы, и тогда уже комиссия решает в зависимости того, с какой проблемой столкнулись", - сказал он.
Что говорят в VUGD?
Создание этого раздела контролирует Пожарно-спасательная служба (VUGD). По словам начальника VUGD по гражданской обороне Ивара Накуртса, сложно сказать, насколько в данной ситуации допустимо, что самоуправления не укладываются в сроки. Но самое главное, это то, что они разрабатывают этот раздел.
"Почему могут быть эти различая: у одного самоуправления идет быстрее, у другого медленнее… Надо понимать, что в самих самоуправлениях структура может отличаться. Например, по нашей информации в семи есть отдельные структурные подразделения, которые заняты именно гражданской обороной и вопросами управления катастрофами. У других это организовано иначе. Где-то назначен отдельный человек или люди, у которых в служебных обязанностях записана необходимость координировать эти вопросы. Где-то это все координирует исключительно комиссия по гражданской обороне", - отметил он.
По словам Накуртса, на скорость разработки плана повлияла и предусмотренная правительством субсидия: деньги выделены не были, в результате чего самоуправления не могли привлечь экспертов, которые помогли бы с заданием.
Впрочем, Накуртс отмечает, что само наличие раздела в плане еще не говорит о том, что работа сделана - это только начало.
"Следующий обязательный шаг — переговоры муниципальной комиссии со всеми вовлеченными сторонами о том, насколько реалистичны включенные в план мероприятия, как мы их выполним. Написанное на бумаге — одно, но важно, возможно ли оно. Важна практическая игра и теоретическая дискуссия", - сказал он.
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