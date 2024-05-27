Задание выполнили не все: у шести самоуправлений нет плана на случай военной угрозы

Кроме Саулкрасты, план не разработан или не утвержден в Цесисе, Огре, Ливанах, Прейли и Валке. Там обещают, что это будет сделано в течение ближайшего месяца.

"План гражданской защиты — это такой непрерывный процесс. Через полгода мы, вероятно, скажем, что это ориентировочный документ про доступность ресурсов", - заявил председатель Лимбажской краевой думы Дагнис Страубергс. Руководимое им самоуправление разработало "военное" приложение к плану еще в прошлом году, однако самое сложное - не написание плана, а применение.

"Каждое самоуправление старается, возможно, найти ответы на все вопросы, созывая комиссию по гражданской обороне. Но это другие обстоятельства, другая ситуация. Фактически собирается эта комиссия, которая решает и раскладывает по полочкам: что и как, что надо сделать. Но мне кажется, что самоуправления не должны пытаться решать оперативные вещи, потому что они не прогнозируемы. Нам надо понимать, как и где мы собираемся, какие у нас есть ресурсы, и тогда уже комиссия решает в зависимости того, с какой проблемой столкнулись", - сказал он.

Что говорят в VUGD?

Создание этого раздела контролирует Пожарно-спасательная служба (VUGD). По словам начальника VUGD по гражданской обороне Ивара Накуртса, сложно сказать, насколько в данной ситуации допустимо, что самоуправления не укладываются в сроки. Но самое главное, это то, что они разрабатывают этот раздел.