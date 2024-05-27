PMLP выдало 34 предписания на выезд гражданам РФ, не получившим новый ВНЖ

Контролируя выполнение новых требований закона об иммиграции, пограничная служба провела около 800 физических проверок и получила информацию о том, что почти 600 граждан России покинули Шенгенскую зону. Еще более 100 человек не были обнаружены по месту жительства, но нет информации и о том, что они покинули страну, сказал Козловскис.

Он также сообщил, что одно предписание о выезде находится на стадии обжалования.

"На данный момент мы еще не дошли до принудительного выдворения, но, конечно, будем над этим работать. Я допускаю, что в конце концов [принудительное выдворение] возможно, но я вижу, что люди понимают, что это не шутка и что нормативные требования реальны, поэтому не доводят до того, что их нужно физически выдворять, а ищут способ самим покинуть страну", - отметил Козловскис.