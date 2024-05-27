Силиня рассказала, чего ожидает от кандидатов на пост еврокомиссара

Он отметил, что вопрос о следующем еврокомиссаре появится в повестке дня премьер-министра только после выборов в Европарламент. В настоящее время Латвию в Еврокомиссии представляет Домбровскис, и каждому новому кандидату придется доказать себя.

"Каждый потенциальный кандидат, независимо от партийной принадлежности, должен будет показать обществу, что его способность эффективно работать в Еврокомиссии, знания и возможности занять влиятельную должность в Еврокомиссии по крайней мере такие же высокие, как у Домбровскиса", - заявили в бюро премьера.

Право выдвигать кандидата на пост еврокомиссара в Латвии делегировано главе правительства. Последние два раза после выборов в Европарламент на должность еврокомиссара выдвигалась кандидатура Домбровскиса. Выдвижение кандидата вначале обсуждается в правящей коалиции.

Домбровскис заявил, что готов баллотироваться и на третий срок, если представится возможность, но о своих намерениях претендовать на пост еврокомиссара заявили и "Прогрессивные".

Лидер списка Национального объединения Роберт Зиле сказал агентству LETA, что не видит причин, чтобы вновь не выдвинуть на этот пост Домбровскиса. Зиле считает, что Домбровскис очень хорошо зарекомендовал себя в Еврокомиссии и в вопросах внешней торговли, и как вице-президент по экономическим вопросам.

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