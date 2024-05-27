Крупное китайское предприятие тайно сбежало с российского рынка

Компания Hikvision в одностороннем порядке решила прекратить деятельность в России, не предупредив о своих планах ни клиентов, ни партнеров. Перестал работать российский портал Hikvision, официальная группа компании в социальной сети "ВКонтакте" удалена, не отвечают телефоны ни одного из представительств.

"Hikvision неожиданно для всех фактически полностью прекратила поставлять свою продукцию и принимать новые заказы", - пожаловался изданию CNews один из источников, представитель российской компании.

По его словам, решение стало сюрпризом для всех. "Уход китайского поставщика с российского рынка стал неожиданным сюрпризом для всех. В российском офисе Hikvision, в котором работало около 100 человек, вдруг произошло массовое увольнение", - рассказ представитель Marvel Distribution.

Российская компания "Видеоглаз", работающая в сфере видеонаблюдения, предупредила, что уход китайского поставщика с российского рынка угрожает дефицитом оборудования для видеонаблюдения. Уже в ближайшее время может возникнуть нехватка деталей, под угрозой доступность облачного сервиса и техническая поддержка Hikvision.

По данным "Видеоглаза", китайский поставщик мог покинуть российский рынок из-за угроз санкций со стороны США. Продукция Hikvision уже запрещена в США и Великобритании, а в 2023 году Министерство торговли США внесло в "черный список" несколько ее дочерних компаний. Указывается, что до войны Hikvision обеспечивала 25% нужд российского рынка, однако после 2022 года эта доля составляла уже 70%.

"Насколько нам известно, в Hikvision говорят, что это временное решение, однако за последние два года мы слишком часто слышали подобные сообщения от западных торговцев и убедились, что нет ничего более постоянного, чем "временное решение", - сказал представитель Marvel Distribution.

По данным российских властей, в начале 2024 года по всей России было установлено более миллиона камер для наблюдения за жителями. В январе было принято решение подключить к системе видеонаблюдения частные камеры. Первым регионом, где частные камеры будут использоваться в системе опознавания лиц в государственном масштабе, станет Пермский край.

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