Должностные лица Рижского Пардаугавского управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшего без вести Арманда Ускова 1989 года рождения. 26 мая этого года мужчина вышел из своего дома в Риге на ул. Дзирциема и до сих пор не вернулся. У мужчины проблемы со здоровьем.