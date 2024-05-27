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Разыскивают пропавшего без вести Арманда Ускова

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Пропавший без вести Арманд Усков
Пропавший без вести Арманд Усков Фото: Valsts policija

Должностные лица Рижского Пардаугавского управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшего без вести Арманда Ускова 1989 года рождения. 26 мая этого года мужчина вышел из своего дома в Риге на ул. Дзирциема и до сих пор не вернулся. У мужчины проблемы со здоровьем.

Приметы: рост 183 см, темно-пепельные короткие волосы, худощавое телосложение, глаза серые.

На нем была серая шапка, темно-синяя футболка, черные брюки и черные туфли.

Госполиция призывает посмотреть на фотографию мужчины и, если вам известно его возможное местонахождение, информировать полицию, позвонив по номеру телефона 67085928 или 110!

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