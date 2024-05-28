Путину предложили снять запрет с "Талибана". Потому что они реальная власть, заявил Лавров

«Талибан» в российском списке запрещенных террористических организаций уже более 20 лет. Три года назад талибы захватили власть в Афганистане после вывода американских войск.

Би-би-си обратила внимание, что государственный телеканал «Россия 1», начиная с марта 2024 года, выпустил несколько хвалебных сюжетов о движении «Талибан» в итоговых воскресных новостях. Причем о том, что «Талибан» признан Россией и рядом других стран террористической организацией, в сюжетах не упоминалось (но это упоминание есть на сайте телеканала).

В репортажах 24 марта, 7 и 28 апреля, 19 мая и 26 мая корреспондент «Россия 1» Сергей Зенин рассказывал, как Афганистан изменился к лучшему после ухода американского контингента войск и прихода к власти талибов. Один из репортажей назывался «Талибы навели порядок в Кабуле».

«Я бы никогда не поверил, если бы мне сказали, что я буду абсолютно свободно гулять по улицам Кандагара. Таким дружелюбным для иностранцев Кандагар стал только сейчас», — сказал, в частности, Зенин в сюжете от 19 мая.