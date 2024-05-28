Польша ограничит передвижение российских дипломатов

"Я только что объявил о решении Польши в связи с участием России в гибридной войне против Евросоюза, включая Польши, ограничить передвижение российских дипломатов в нашей стране", - заявил Сикорский журналистам в Брюсселе после встречи с коллегами из ЕС.

Министр сообщил, что новые меры ограничат передвижение сотрудников консульства в Варшавском регионе, но не коснутся посла России Сергея Андреева.

Сикорский отметил, что Польша не первая страна, которая вводит подобные ограничения, и выразил надежду, что другие государства сделают то же самое. Сикорский также выразил надежду, что Россия воспримет эти ограничения как "очень серьезный предупредительный сигнал".

Реагируя на решение Варшавы, Андреев заявил, что российское посольство "пока официально не проинформировано об этом" и "никаких объяснений по этому поводу не дано".

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