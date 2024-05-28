Bite будет автоматически блокировать звонки от мошенников

Bite Latvija будет блокировать звонки, маскирующиеся под латвийские номера: во-первых, звонки с номеров латвийской мобильной и фиксированной сети, которые не закреплены за каким-либо оператором, во-вторых, звонки с номеров Bite Latvija из-за границы, которые, по данным системы, не находятся в зарубежных странах, и, в-третьих, звонки с номеров фиксированной сети Латвии из-за границы.

"В 2023 году было зафиксировано более 8500 случаев телефонного мошенничества, большая часть из которых была перехвачена и предотвращена, - говорит Эдгар Пастарс, старший юрисконсульт Ассоциации финансовой индустрии. - Преступления мошенников свойственны не только Латвии - это проблема всей Европы, поэтому решение этой проблемы должно быть также на международном и межотраслевом уровне, оно не может быть заботой только сотрудников банков и правоохранительных органов. (...) Эта инициатива явно сократит количество успешных случаев мошенничества и станет примером тесного межотраслевого сотрудничества".

Клиентам не нужно ничего делать - звонки будут блокироваться автоматически. Решение станет дополнительной функцией, интегрированной в тарифный план Bite Latvija.

За две недели заблокировано более 70 000 звонков мошенников

И в Литве, и в Латвии клиентам часто звонят якобы сотрудники полиции или банка. Чаще всего это делают мошенники из колл-центров, расположенных в зарубежных странах, прикрывая номера исходящих звонков реальными телефонными номерами, зарегистрированными в каждой стране. "Мошенники настолько изощрены, что нашли способы использовать номера, похожие или даже такие же, как номера полицейских участков или банковских информационных номеров, тем самым повышая доверие", - говорит Рейнис Пуданс, руководитель процессов внутренней безопасности Bite Latvija.

Делясь опытом Bite Lietuva, Пуданс рассказывает, что новое решение за первые две недели заблокировало уже более 70 000 мошеннических звонков. "На данный момент в Литве уже наблюдаются попытки мошенников обойти новое решение, поэтому ведется активный мониторинг для внесения необходимых улучшений", - добавляет Пуданс.

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