Число людей, которые никогда не были у стоматолога-гигиениста, сокращается

"Если бы пожилым людям были доступны оплачиваемые государством услуги стоматолога-гигиениста, ситуация, возможно, была бы другой. Также в обществе недостаточно понимания влияния здоровья полости рта на общее состояние здоровья - сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта, заболеваний желудка и кишечника и других проблем со здоровьем. Данные опроса показывают, что посещение стоматолога-гигиениста тесно связано с общим уровнем образования - при этом почти половина лиц с начальным образованием вообще не посещали гигиениста, тогда как среди респондентов с высшим образованием - только 10%. Это означает, что необходимо уделять внимание образованию подрастающего поколения. Если бы во всех учебных заведениях с обязательной программой по гигиене полости рта были введены уроки здоровья, положительный результат был бы заметен уже через 5-10 лет", - считает Мара Ужбале.

Специалист рекомендует впервые посещать с ребенком стоматолога-гигиениста начиная с шестимесячного возраста, когда прорезались первые зубки. Во время этого визита специалист расскажет родителям о правильной гигиене полости рта с первых дней прорезывания зубов ребенка, что поможет избежать кариеса в будущем.

Посещать стоматолога-гигиениста следует два раза в год