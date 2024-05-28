Число людей, которые никогда не были у стоматолога-гигиениста, сокращается

Регулярные визиты к стоматологу-гигиенисту помогают полноценно позаботиться о здоровье зубов и десен, сохранить ослепительную улыбку и развеять опасения по поводу неприятного запаха изо рта.
Новейшее исследование Индекса здоровья Mana aptieka & Apotheka показывает, что население все больше осознает важность гигиены полости рта для общего здоровья и начинает уделять ей все больше внимания. Если в 2019 году к стоматологу-гигиенисту не обращались 41% респондентов, то в прошлом году - 27%, что является снижением на 14 процентных пунктов, однако, по мнению специалистов, данные по-прежнему неудовлетворительны.
Гигиениста не посещают пожилые люди и жители с начальным образованием
Как и пять лет назад, каждый пятый житель (19%) в прошлом году посещал стоматолога-гигиениста, 18% - один-два года назад, и 15% - три-четыре года назад.
Чаще всего к стоматологу-гигиенисту никогда не обращалось население старше 55 лет (38%), а также респонденты с начальным образованием (48%) и низким доходом (45%). Однако наиболее усердно за последний год гигиену полости рта выполняли молодые люди в возрасте до 25 лет (33%) и жители с высшим образованием и высоким доходом (30%).
Мара Ужбале, руководитель отдела стоматологической продукции ООО Magnum Medical и сертифицированный стоматолог-гигиенист, считает, что самой важной причиной, по которой жители Латвии не посещают стоматолога-гигиениста или посещают его недостаточно часто, может быть платежеспособность населения.
"Если бы пожилым людям были доступны оплачиваемые государством услуги стоматолога-гигиениста, ситуация, возможно, была бы другой. Также в обществе недостаточно понимания влияния здоровья полости рта на общее состояние здоровья - сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта, заболеваний желудка и кишечника и других проблем со здоровьем. Данные опроса показывают, что посещение стоматолога-гигиениста тесно связано с общим уровнем образования - при этом почти половина лиц с начальным образованием вообще не посещали гигиениста, тогда как среди респондентов с высшим образованием - только 10%. Это означает, что необходимо уделять внимание образованию подрастающего поколения. Если бы во всех учебных заведениях с обязательной программой по гигиене полости рта были введены уроки здоровья, положительный результат был бы заметен уже через 5-10 лет", - считает Мара Ужбале.
Специалист рекомендует впервые посещать с ребенком стоматолога-гигиениста начиная с шестимесячного возраста, когда прорезались первые зубки. Во время этого визита специалист расскажет родителям о правильной гигиене полости рта с первых дней прорезывания зубов ребенка, что поможет избежать кариеса в будущем.
Посещать стоматолога-гигиениста следует два раза в год
"Было бы отлично, если бы пациент посещал стоматолога-гигиениста два раза в год - перед очередным визитом к стоматологу. В этом случае можно было бы говорить об идеальной профилактической привычке в повседневной жизни каждого жителя, а в долгосрочной перспективе жителям пришлось бы тратить меньше денег на стоматологические услуги. Процедуры профилактики заболеваний полости рта особенно рекомендуются во время беременности, а также людям, имеющим зубные протезы, имплантаты или начавшим ортодонтическое лечение. Также если вы каждый день пьете много кофе, черного чая или курите, процедуру гигиены полости рта рекомендуется проводить регулярно", - рекомендует Мара Ужбале.
Зубной гигиенист напоминает, что нерегулярная или небрежная гигиена полости рта является причиной различных заболеваний полости рта, причем даже при тщательной чистке зубов не все поверхности зубов легко доступны. Регулярное удаление зубного налета у гигиениста предотвратит кариес, воспаление и кровоточивость десен, а также неприятный запах изо рта.
Средства, необходимые для гигиены зубов
Чтобы поддерживать зубы в чистоте ежедневно и минимизировать риск образования зубного налета и кариеса, а также других заболеваний полости рта, в аптеках доступны различные средства гигиены полости рта.
"В аптеках, в зависимости от возраста и потребностей покупателей, фармацевт поможет подобрать наиболее подходящие средства по уходу за полостью рта. Помимо подходящей зубной щетки и зубной пасты необходимо также использовать зубную нить. Также выпускаются различные виды ополаскивателей, спреев, паст, пенок, гелей, которые можно использовать как профилактически для улучшения здоровья зубов, так и для лечения конкретных проблем. Если промежутки между зубами значительные, вам может понадобиться расширяющаяся нить. С другой стороны, межзубные щеточки подходят для клиентов с коронками, мостами или зубными имплантатами. Специальные продукты также предназначены для тех, кто носит зубные протезы или брекеты. Главное условие - тщательный и правильный уход за зубами и полостью рта утром и вечером, употреблять как можно меньше сладких напитков и сладостей, регулярно посещать стоматолога и стоматолога-гигиениста", - говорит Агнесе Ритене, фармацевт Mana Aptieka, заведующая Центральной аптекой города Тукумс.
Об исследовании
"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" - это наиболее разнообразное ежегодное измерение самооценки состояния здоровья и тенденций профилактики населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашиваются более 1000 жителей в возрасте от 18 до 75 лет.
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