Из-за жары выросло число пациентов в больницах. В зоне риска - дети и пожилые

Особое внимание в жаркую погоду следует уделять детям - им нужно пить воду чаще, чем взрослым. Кроме того, дети должны находиться под присмотром у воды. Количество пациентов в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня в жаркие дни увеличилось за счет хронических больных, так как в больницу поступило больше пациентов с проблемами сердца и почек, а также страдающих диабетом.

"Они приходят в больницу с неспецифическими жалобами, то есть их состояние ухудшается, но они не понимают, в чем дело. И в результате видно, что этот человек употреблял слишком мало жидкости", - сказал руководитель центра неотложной медицинской помощи больницы Страдиня Роберт Фурманис.

С прошлого понедельника было госпитализировано более 1200 пациентов. Начиная с 17 мая в Детскую клиническую университетскую больницу поступили восемь детей с тепловой лихорадкой и рвотой, ожогов нет.

В минувшие выходные Служба неотложной медицинской помощи доставила в больницу пятилетнего мальчика в состоянии средней степени тяжести, игравшего на улице. Еще четырем людям потребовалась помощь после пребывания в воде.

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