Актер Зале должен вернуть театру "Дайлес" более 12 000 евро

Издание Kas Jauns со ссылкой на театр "Дайлес" пишет: "После решения сената апелляционная инстанция повторно рассмотрела иск Каспара Зале о восстановлении в должности в театре "Дайлес" и выплате компенсации. Апелляционная инстанция отклонила иск. Решение вступит в силу в течение 30 дней, если не будет подана кассационная жалоба.

Суд постановил, что после вступления решения в силу Каспарс Зале должен в течение 10 дней возместить театру 12 292 евро (за вычетом уплаченных налогов), а также что он снова будет исключен из штата театра "Дайлес".

В 2020 году театр "Дайлес" прервал рабочие отношения с Зале и рядом других артистов.

Тогда руководитель театра Юрис Жагарс во время пресс-конференции сообщил, что в театре была совершена реорганизация персонала. Он заявил, что перемены не были существенными, но были достаточно важными, чтобы театр мог работать экономичнее и эффективнее.

Зале посчитал увольнение незаконным и подал в суд на театр "Дайлес". 3 февраля 2022 года стало известно, что Рижский окружной суд сначала удовлетворил требование Зале и обязал взыскать с театра 16 178 евро в его пользу. Актер вернулся на работу в театр "Дайлес" и получил зарплату за время судебного разбирательства.

Больше - в номере издания Kas Jauns от 28 мая!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!