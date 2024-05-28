Представители правящей партии обвинили своих оппонентов в предательстве интересов Грузии.

«Вы действуете не из интересов своей страны, а из интересов зарубежных стран. Это откровенное предательство», — заявил, обращаясь к депутатам от оппозиции председатель парламента Шалва Папуашвили.

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Во вторник у здания парламента, как и во время предыдущих чтений спорного законопроекта, собрались противники закона с флагами Грузии и Европы.

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был внесен в парламент правящей партией «Грузинская мечта» в апреле. После этого в Тбилиси начались масштабные ежедневные акции протеста с требованием отказаться от этого закона.

По словам противников, правящая партия идет по пути России с ее репрессивным законом об «иноагентах», и это грозит не только гражданскому сектору и независимым СМИ, но и европейскому будущему Грузии, которая получила статус кандидата в ЕС в декабре прошлого года.

Законопроект вызвал резкую критику со стороны ЕС, предостерегшего о возможности приостановки интеграции Грузии в сообщество. В Белом доме предупредили, что США введут санкции против властей Грузии, если те будут подавлять оппозицию и неправительственные организации.

В правящей партии настаивают, что закон предусматривает лишь подачу ежегодных финансовых деклараций неправительственными организациями и СМИ, получающими средства из-за рубежа.

После принятия закона президент Зурабишвили 18 мая наложила вето на него.