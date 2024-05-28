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Латвия присоединилась к проекту ЕС по взаимопомощи в сфере кибербезопасности

rus.tvnet.lv/LETA
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Кибермошенники становятся все изобретательнее.
Кибермошенники становятся все изобретательнее. Фото: KACPER PEMPEL

Министр обороны Андрис Спрудс во вторник подписал меморандум взаимопонимания об участии Латвии в проекте ЕС по быстрому реагированию и взаимопомощи в сфере кибербезопасности, сообщили агентству LETA в пресс-отделе Министерства обороны.

Цель проекта - развитие и углубление сотрудничества стран-участниц в сфере кибербезопасности, укрепление киберзащиты путем обмена информацией и организации совместных учений и реагирования на инциденты, а также выявление киберугроз и совместное развитие потенциала киберзащиты.

Сейчас в проекте участвуют Бельгия, Дания, Эстония, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Словения и Хорватия. Руководство проектом ежегодно берет на себя другое государство-участник в порядке ротации. В настоящее время Литва является ведущей страной-участницей, которая курирует работу проекта.

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