Латвия присоединилась к проекту ЕС по взаимопомощи в сфере кибербезопасности

Цель проекта - развитие и углубление сотрудничества стран-участниц в сфере кибербезопасности, укрепление киберзащиты путем обмена информацией и организации совместных учений и реагирования на инциденты, а также выявление киберугроз и совместное развитие потенциала киберзащиты.

Сейчас в проекте участвуют Бельгия, Дания, Эстония, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Словения и Хорватия. Руководство проектом ежегодно берет на себя другое государство-участник в порядке ротации. В настоящее время Литва является ведущей страной-участницей, которая курирует работу проекта.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!