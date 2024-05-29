Сотрудницу BBC и ее семью выгнали из самолета, направлявшегося в Турцию.

Ведущую прогноза погоды британской компании BBC сняли с рейса после того, как она попросила пассажиров не есть арахис. По данным зарубежных СМИ, у дочери женщины аллергия на арахис, а пилот рассердился на просьбу женщины.
Ведущую прогноза погоды Джорджию Палмер вместе с мужем Ником Солломом и двумя детьми - Рози и Энни - во вторник, 28 мая, попросили сойти с рейса SunExpress, следовавшего из Лондона в Даламан.
Телеведущая опубликовала в Instagram длинный пост, в котором раскритиковала авиакомпанию за то, что она не только выгнала ее семью с рейса, но и отказалась сделать стандартное объявление с просьбой к пассажирам не есть арахис.
49-летняя женщина объяснила, что вместо этого ей пришлось самой попросить пассажиров не есть арахис, добавив, что они были рады это сделать.
Капитан и бортпроводники SunExpress отказались сделать объявление по поводу аллергии у дочери журналистки.
Семье пришлось забронировать отель в аэропорту и на следующий день вылететь рейсом EasyJet в Даламан, что обошлось им дополнительно в 6385 долларов.
В своем заявлении авиакомпания указала, что не может запретить пассажирам проносить в самолет продукты питания, содержащие аллергены.
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