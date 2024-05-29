Комиссия Сейма одобрила законопроект о роспуске думы Резекне

​В ходе обсуждения законопроекта не получило поддержки предложение депутатов Юриса Вилюмса ("Объединенный список") и Эдмунда Тейрумниекса (Нацобъединение) о том, чтобы вознаграждение членов назначенной вместо думы временной администрации, которые будут параллельно работать на другой должности, составляло 50%, а также предложение о том, что деятельность временной администрации будет финансироваться из госбюджета, а не из бюджета Резекне.

Как сообщалось, ранее Сейм концептуально одобрил законопроект о роспуске Резекненской думы, который предусматривает ее роспуск на основании того, что она нарушила закон о бюджете и финансовом управлении, закон о бюджетах самоуправлений и закон о самоуправлениях, не обеспечив выполнение установленных законами функций и не соблюдая интересы государства и жителей соответствующей административной территории.