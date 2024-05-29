Комиссия Сейма одобрила законопроект о роспуске думы Резекне

Комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений сегодня, 29 мая, одобрила законопроект о роспуске Резекненской думы ко второму чтению.
В ходе обсуждения законопроекта не получило поддержки предложение депутатов Юриса Вилюмса ("Объединенный список") и Эдмунда Тейрумниекса (Нацобъединение) о том, чтобы вознаграждение членов назначенной вместо думы временной администрации, которые будут параллельно работать на другой должности, составляло 50%, а также предложение о том, что деятельность временной администрации будет финансироваться из госбюджета, а не из бюджета Резекне.
Как сообщалось, ранее Сейм концептуально одобрил законопроект о роспуске Резекненской думы, который предусматривает ее роспуск на основании того, что она нарушила закон о бюджете и финансовом управлении, закон о бюджетах самоуправлений и закон о самоуправлениях, не обеспечив выполнение установленных законами функций и не соблюдая интересы государства и жителей соответствующей административной территории.
Как указало Министерство охраны среды и регионального развития, Резекненская дума демонстрировала систематическую некомпетентность и совершила заведомо незаконные действия при разработке и утверждении бюджетов самоуправления на 2023 и 2024 годы. Надзорные государственные органы не получили уверенности в том, что финансовое положение самоуправления при нынешнем созыве думы может измениться. Это ставит под угрозу выполнение автономных функций самоуправления и работу администрации.
Законопроект предусматривает назначение в Резекне временной администрации. Ее возглавит бывший руководитель Регистра предприятий Гуна Пуце, а ее заместителями будут ректор Резекненской технологической академии Ивета Миетуле и бывший руководитель Рижского строительного управления Янис Белковскис.
Как сообщалось, при бывшем мэре Резекне Александре Барташевиче ("Вместе для Латвии") самоуправление столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Осенью 2023 года в Резекне были выявлены финансовые нарушения, которые привели к тому, что самоуправление не смогло выполнять свои обязательства. В этих обстоятельствах Барташевич был отстранен от должности за серьезные и систематические нарушения в управлении работой думы.
Юридическое бюро Сейма считает, что законопроект не дает достаточных правовых оснований для роспуска думы.
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