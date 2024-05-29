Гудков и Тотибадзе о ценах на клубнику в Таллинне: "Она что, год растет?!"

Александр Гудков и Муся Тотибадзе полны решимости отправиться купаться на пляж в Пирита, причем ночью! А еще они крайне удивлены ценой эстонской клубники.

"Обгорели, пока выходили из самолета", - шутит Александр Гудков по прилете в Таллинн. На самом деле артисты очень рады, что в Эстонии их встретило настоящее лето. И если завтрашний день пройдет в репетициях, то 30 и 31 мая Гудков и Тотибадзе собираются в Таллинне как следует нагуляться, а если позволит погода - даже искупаться.

Александр Гудков и Муся Тотибадзе дурачатся на камеру в Таллинне Фото: Konstantin Sednev

Уже завтра, 29 мая, на сцене концертного зала Alexela Александр Гудков, Александр Паль, Муся Тотибадзе, Марина Васильева, а также Евгения Борзых, Кирилл Иванов и Станислав Астахов (группа "Самое большое простое число") представят полный веселья, волшебства и добрых надежд музыкальный спектакль "Потерянное зеркальце". Эту удивительную историю уже увидели в Берлине, спектакль успешно прошел в Праге, а после Таллинна отправится в Хельсинки.

Александр Гудков и Муся Тотибадзе продолжают дурачиться на камеру Фото: Konstantin Sednev