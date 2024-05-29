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Гудков и Тотибадзе о ценах на клубнику в Таллинне: "Она что, год растет?!"

Светлана Карабут Константин Седнев Limon.ee
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Вечером 28 мая в Таллинн из Праги прилетели артисты Александр Гудков и Муся Тотибадзе. Летели долго, с пересадкой в Хельсинки, но не устали, а главное - не растеряли чувство юмора, пишет Limon.ee

Александр Гудков и Муся Тотибадзе полны решимости отправиться купаться на пляж в Пирита, причем ночью! А еще они крайне удивлены ценой эстонской клубники.

"Обгорели, пока выходили из самолета", - шутит Александр Гудков по прилете в Таллинн. На самом деле артисты очень рады, что в Эстонии их встретило настоящее лето. И если завтрашний день пройдет в репетициях, то 30 и 31 мая Гудков и Тотибадзе собираются в Таллинне как следует нагуляться, а если позволит погода - даже искупаться. 

Александр Гудков и Муся Тотибадзе дурачатся на камеру в Таллинне
Александр Гудков и Муся Тотибадзе дурачатся на камеру в Таллинне Фото: Konstantin Sednev

Уже завтра, 29 мая, на сцене концертного зала Alexela Александр Гудков, Александр Паль, Муся Тотибадзе, Марина Васильева, а также Евгения Борзых, Кирилл Иванов и Станислав Астахов (группа "Самое большое простое число") представят полный веселья, волшебства и добрых надежд музыкальный спектакль "Потерянное зеркальце". Эту удивительную историю уже увидели в Берлине, спектакль успешно прошел в Праге, а после Таллинна отправится в Хельсинки.

Александр Гудков и Муся Тотибадзе продолжают дурачиться на камеру
Александр Гудков и Муся Тотибадзе продолжают дурачиться на камеру Фото: Konstantin Sednev

Сказочное представление для взрослых и детей удивляет фантазийными костюмами, а рассказ в нем идет о приключениях ручного зеркальца с осколком звезды на рукоятке. Конечно же, зеркальце волшебное, оно отражает радости и переживания, отчаяние и надежду, отторжение и любовь и помогает своим обладателям увидеть осуществление больших и невозможных желаний - даже полета в космос!

Александр Гудков и Муся Тотибадзе планируют свой поход на эстонский пляж
Александр Гудков и Муся Тотибадзе планируют свой поход на эстонский пляж Фото: Konstantin Sednev

На вопрос журналиста, что бы сейчас отразило волшебное зеркальце, попади оно им в руки, артисты отвечают так:

"Я бы хотела в нем увидеть мир без войны, где людям не так больно, они не умирают", - говорит Муся Тотибадзе.

А Гудков соглашается с Мусей и добавляет: "Чтобы никто не грустил и все мы отражались в этом зеркале с улыбкой".

Александр Гудков и Муся Тотибадзе привезли в Таллинн "Потерянное зеркальце"
Александр Гудков и Муся Тотибадзе привезли в Таллинн "Потерянное зеркальце" Фото: Konstantin Sednev

Впрочем, грустить на спектакле "Потерянное зеркальце" точно никто не сможет. По секрету расскажем, что во время антракта Гудков выходит к зрителям со своим перформансом, а тут уж кто не спрятался - он не виноват!

Одним словом, это не тот спектакль, где стоит в антракте бежать за пирожным.

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