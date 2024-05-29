Ливни, град и... смерчи: на следующей неделе резко похолодает

Во второй половине этой недели ожидается переменная облачность, каждый день будут собираться дождевые и грозовые облака, которые местами принесут ливни и град, локально возможны бури, в конце недели возрастет вероятность небольших смерчей. Грозовые ливни ожидаются во всех регионах страны.

Ветер будет преимущественно слабым. Температура воздуха ночью понизится до +11...+17 градусов, максимальная температура днем составит +20...+27 градусов, в четверг воздух местами еще прогреется до +29 градусов.

Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, в начале следующей недели температура воздуха еще поднимется до +20...+25 градусов, прохладнее будет на побережье.

Галерея: Весна в Латвии

Во второй половине недели температура воздуха в некоторые дни, возможно, не превысит +13...+18 градусов. В отдельные ночи температура на высоте двух метров над землей местами может опуститься ниже +5 градусов, в связи с чем возможны заморозки в верхнем слое травы.

На следующей неделе временами ожидаются дождь и порывистый ветер.

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