Названа причина, почему латвийцы не спешат проходить проверку на рак

К сожалению, охват населения недостаточен, самый высокий - 80% - в обследованиях простаты. Правда, специалисты отрасли ставят под сомнение эти данные, считая их завышенными.

Чтобы активнее привлечь внимание целевых групп, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) планирует провести в этом году широкую кампанию. Этого будет недостаточно, чтобы улучшить ситуацию, нужны и другие - гораздо более действенные - меры.

По статистике Национальной службы здравоохранения (НСЗ) за 2023 год, охват скрининга рака груди составляет 36,1%. (Разослано более 140 000 пригласительных писем, проведено 50 500 обследований.)

На скрининг рака шейки матки пришли 55,2% из 13 000 приглашенных. Отклик на профилактические проверки кишечника составляет всего 25,8%, тогда как по предстательной железе - 80%, и это объясняется тем, что в скрининг включены все специфические исследования на антиген, кроме связанных с онкологическими диагнозами, пояснила на заседании парламентской подкомиссии по общественному здоровью старший эксперт отдела амбулаторных услуг НСЗ Лива Сейле.

Представив результаты опроса жителей о причинах неявки на оплачиваемый государством скрининг, руководитель отдела профилактики заболеваний SPKC Агнесе Фреймане подчеркнула,

что одна из наиболее часто упомянутых причин - "чувствую себя здоровым/здоровой, нет жалоб", а далее следует - "нет информации, что это нужно делать".

Чтобы достичь целевой аудитории, SPKC планирует в этом году провести активную кампанию с привлечением экспертов и семейных врачей, использованием инфоматериалов и публикаций в социальных сетях.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!