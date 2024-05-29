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Видео Подросток рискует своей жизнью, катаясь на крыше автомобиля. Комментарий полиции

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В социальных сетях распространилось видео, на котором виден подросток, который вылез из машины и едет на крыше автомобиля. Портал TVNET связался с полицией, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

В Государственной полиции указали, что в данной ситуации водитель автомобиля может быть наказан согласно части 2 статьи 51 Закона о дорожном движении:

  • за непристегнутый ремень безопасности, а также за перевозку пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, на водителя налагается штраф от шести до четырнадцати штрафных единиц - от 30 до 70 евро.

Правила дорожного движения предусматривают, что пассажиры, сиденья которых оборудованы ремнями безопасности, должны пристегиваться ремнями безопасности во время движения. В легковых и грузовых автомобилях разрешается перевозить пассажиров только на предназначенных для этого сиденьях.

Пассажир автомобиля может быть оштрафован на сумму в размере трех штрафных единиц - 15 евро.

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