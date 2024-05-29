Фото В Риге несколько водителей пытались объехать пробку по тротуару

По словам очевидца, несколько водителей пытались объехать пробку по тротуару возле кольцевой развязки на ул. Мукусалас. Мужчина также поделился наблюдением, что была перекрыта одна полоса движения.

Пробка в упомянутом месте была такой же продолжительной, как и каждое утро.

На инцидент отреагировала и полиция, где заявили, что информация передана коллегам и будут выяснены обстоятельства происшествия.

Позже, в среду, 29 мая, порталу TVNET сообщили в Госполиции, что по конкретному инциденту правоохранители возбудят дело об административном правонарушении и будут выяснены все обстоятельства.

Согласно правилам дорожного движения за езду по тротуарам, пешеходным дорожкам, велосипедным дорожкам и подобным местам полагается штраф в 55 евро, водители также получают три штрафных пункта.

Hei, @Valsts_policija tas ir normāli, ka tikko pie mukusalas apļa apbrauc sastregumu pa gajeju ietvi? pic.twitter.com/vCEZDvUPRM — Jānis (@janis_orlovs) May 28, 2024

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