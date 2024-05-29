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Фото В Риге несколько водителей пытались объехать пробку по тротуару

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В Риге несколько водителей пытались объехать пробку по тротуару
В Риге несколько водителей пытались объехать пробку по тротуару Фото: "X"/@janis_orlovs

Вечером во вторник, 28 мая, наблюдательный житель Риги заметил нескольких водителей, которые пытались объехать пробку по тротуару, предназначенному для пешеходов и велосипедистов.

По словам очевидца, несколько водителей пытались объехать пробку по тротуару возле кольцевой развязки на ул. Мукусалас. Мужчина также поделился наблюдением, что была перекрыта одна полоса движения.

Пробка в упомянутом месте была такой же продолжительной, как и каждое утро.

На инцидент отреагировала и полиция, где заявили, что информация передана коллегам и будут выяснены обстоятельства происшествия.

Позже, в среду, 29 мая, порталу TVNET сообщили в Госполиции, что по конкретному инциденту правоохранители возбудят дело об административном правонарушении и будут выяснены все обстоятельства.

Согласно правилам дорожного движения за езду по тротуарам, пешеходным дорожкам, велосипедным дорожкам и подобным местам полагается штраф в 55 евро, водители также получают три штрафных пункта.

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