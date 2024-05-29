Видео Антитеррористическое подразделение Omega ищет новых сотрудников

Костяк подразделения составляют высококвалифицированные специалисты с различным предыдущим профессиональным опытом. Им свойственна настойчивость, смелость и точность, их сила - в сплоченности и взаимном доверии, работая над общей миссией - безопасностью общества.

От претендентов бойцы подразделения ожидают целеустремленности, хорошей психологической устойчивости и физической подготовки.

Чтобы расширить круг возможных претендентов, с этого года внесены существенные изменения в требования. Если раньше претендент уже должен был получить высшее образование первого уровня, то теперь потенциальные кандидаты должны иметь начатое высшее образование.

Кандидаты также не должны были привлекаться к уголовной ответственности.

Предыдущий опыт и выбранная на данный момент профессиональная карьера не будут решающими, поскольку все кандидаты будут профессионально обучены и подготовлены.

При этом возможность служить в антитеррористическом подразделении имеют и претенденты, которые сейчас или ранее связали свою карьеру со службами внутренних дел или обороны.

Omega - специально обученное и оснащенное подразделение, которое в настоящее время выполняет ряд сложнейших задач, связанных с повышенной опасностью, включая освобождение заложников, арест особо опасных преступников, поиск взрывчатых веществ и другие задачи.

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