Силиня рассказала, в какой сфере Латвия и Чехия могут развивать сотрудничество

Латвия и Чехия - прекрасные союзники и по Европейскому союзу, и по НАТО и могут сотрудничать не только в сфере безопасности, но и в укреплении экономических отношений, особенно в развитии оборонной промышленности, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.