На улице Гертрудес оборудованы "карманы" для машин, но стоянка там запрещена. Почему?

В Риге во время ремонта улицы Гертрудес между улицами Тербатас и Кр. Барона были созданы "карманы" для стоянки, вызывающие соблазн припарковать там машину. Однако несколько водителей уже получили штрафы, так как парковаться там нельзя, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.
Зрительница передачи Нора недоумевает в связи с запретом парковать машину в созданных на улице Гертрудес "карманах": "Объясните, для чего задуманы "карманы" на участке улицы Гертрудес от улицы Тербатас до Кр. Барона по правой стороне? Там три знака "Остановка запрещена", два из которых нейтрализуются знаками "Стоянка с дополнительным местом для разгрузки грузов" и "Стоянка для инвалидов". За третьим знаком "Остановка запрещена" находится автобусная остановка, за которой начинаются "карманы", в которые регулярно ставят машины, а потом получают штрафы! Какова цель этих "карманов"?"
Передача LTV убедилась, что действительно теоретически по всей длине улицы вплоть до улицы Кр. Барона может быть возможность припарковать автомобили, так как созданы соответствующие "карманы", однако сделать это запрещает дорожный знак "Остановка запрещена". Почему этот запрет установлен?
Подробнее смотрите в сюжете передачи 4. studija!
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