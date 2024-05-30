На улице Гертрудес оборудованы "карманы" для машин, но стоянка там запрещена. Почему?

Зрительница передачи Нора недоумевает в связи с запретом парковать машину в созданных на улице Гертрудес "карманах": "Объясните, для чего задуманы "карманы" на участке улицы Гертрудес от улицы Тербатас до Кр. Барона по правой стороне? Там три знака "Остановка запрещена", два из которых нейтрализуются знаками "Стоянка с дополнительным местом для разгрузки грузов" и "Стоянка для инвалидов". За третьим знаком "Остановка запрещена" находится автобусная остановка, за которой начинаются "карманы", в которые регулярно ставят машины, а потом получают штрафы! Какова цель этих "карманов"?"