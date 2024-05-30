Утром в четверг Северная Корея запустила несколько баллистических ракет ближнего радиуса действия, сообщает AFP со ссылкой на информацию армии Южной Кореи.
Генштаб южнокорейской армии сообщил, что констатировал запуск около десяти таких ракет из морских вод к востоку от Корейского полуострова.
Ракеты пролетели примерно 350 километров.
Их запуск был "провокацией, которая серьезно угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове", - добавил генштаб южнокорейской армии.
Информацию о запуске ракет подтвердили береговая охрана и офис премьер-министра Японии.
В среду Северная Корея при помощи нескольких десятков воздушных шаров перебросила листовки и мусор через границу на территорию Южной Кореи.
С территории Северной Кореи в среду прилетели более 90 шаров, в которым были прикреплены мешки с листовками, а также, судя по запаху, с навозом и другим мусором.
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