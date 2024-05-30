Северная Корея запустила несколько баллистических ракет

Генштаб южнокорейской армии сообщил, что констатировал запуск около десяти таких ракет из морских вод к востоку от Корейского полуострова.

Ракеты пролетели примерно 350 километров.

Их запуск был "провокацией, которая серьезно угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове", - добавил генштаб южнокорейской армии.

Информацию о запуске ракет подтвердили береговая охрана и офис премьер-министра Японии.

В среду Северная Корея при помощи нескольких десятков воздушных шаров перебросила листовки и мусор через границу на территорию Южной Кореи.

С территории Северной Кореи в среду прилетели более 90 шаров, в которым были прикреплены мешки с листовками, а также, судя по запаху, с навозом и другим мусором.

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