Умерла Анастасия Заворотнюк

"Дорогие друзья!

Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя.

Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку.

О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно", - говорится в публикации на официальной странице актрисы в Instagram.

О страшной болезни Анастасии Заворотнюк широкой публике стало известно в 2019 году. Тогда были неожиданно отменены все театральные проекты с ее участием. Сама актриса ни разу не комментировала свое состояние.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Она окончила МХАТ и была актрисой театра-студии под руководством Олега Табакова.

Заворотнюк стала известна после главной роли в сериале "Моя прекрасная няня", который вышел в 2004 году.

Она также была ведущей, снималась в кино и сериалах и принимала участие в театральных спектаклях.

У актрисы трое детей, ее младшая дочь появилась на свет в октябре 2018 года.

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