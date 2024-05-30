"Сколько стоит твоя душа, Ваня?" Урганта и Познера в Амстердаме встретили протестом

28 мая в Нидерландах прошла акция протеста около входа на площадку Theater Amsterdam перед выступлением Владимира Познера и Ивана Урганта, сообщает "Дождь".
Как сообщает издание, собравшиеся у Theater Amsterdam скандировали "Россия - террористическое государство", а также держали в руках плакаты с надписями "Остановите войну", "Сколько стоит твоя душа, Ваня?" и "Мариуполь". По словам корреспондентки "Дождя", протестующие пришли к зданию за час до начала мероприятия, в свою очередь, все билеты на него были распроданы.
В социальных сетях Иван Ургант никак не отреагировал на протесты, лишь поделился фотографией с мероприятия, поблагодарив собравшихся в зале.
Как сообщается, кроме Нидерландов выступления Урганта и Познера также пройдут в Швейцарии и Германии.
Афиша мероприятия, которое носит название "Путешествие Познера и Урганта", доступна в Сети. На сайте тура о шоу говорится следующее: "В этом году Владимир Владимирович Познер отметил 90-летний юбилей. Ему есть что вспомнить и рассказать зрителям. Вместе с Иваном Ургантом они объехали множество европейских стран, побывали и в Японии, где снимали документальные сериалы о том, как и чем живут люди самых разных профессий, возрастов и национальностей. Владимир Познер и Иван Ургант - давние друзья с разницей в возрасте в 45 лет. Зрителей ждет искрометное шоу и рассказы об этих путешествиях в исполнении остроумных интеллектуалов".
24 февраля 2022 года, когда российские войска вторглись на территорию Украины, Иван Ургант опубликовал в Instagram черный квадрат со словами, что испытывает страх и боль. После шоу "Вечерний Ургант" пропало из сетки телевещания. Владимир Познер свою позицию не высказывал. Он просто сообщил о том, что его авторская программа "Познер" поставлена на паузу, а затем журналист был замечен в нескольких сомнительных эпизодах.
Познер также заявлял: "Мне стыдно за мою профессию, мне стыдно за то, что я делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то журналисты туда попадут". Многие восприняли эти слова как сказанные в адрес представителей российской пропаганды.
В свою очередь, в марте 2023 года на заседании рабочей группы по "Списку Путина" на 4-й антивоенной конференции "Форума свободной России" обсуждали включение в список Владимира Познера, Ксении Собчак и Алексея Венедиктова. По итогам обсуждения включена была Собчак. Познер стал фигурантом обсуждения, потому что "явно имел в виду не Симоньян и Соловьева. И так красноречиво молчал целый год о путинской агрессии в Украине, что его молчание нельзя было не услышать", - говорилось на странице форума.
Издание "Радио Свобода" сообщало, что в том же марте 2023 года Познер принял участие в стриме, посвященном войне в Украине. В описании стрима было сказано, что "война в Украине началась в 2014 году, когда Соединенные Штаты организовали переворот в Украине, чтобы свергнуть режим, при котором Украина была нейтральной страной, и заменить его на антироссийский и проамериканский режим, который немедленно начал войну против Донбасса".
Познер выступал как приглашенный гость, читая лекцию о причинах, которые, согласно его мнению, привели к войне в Украине. Он признал ответственность Путина за вторжение, но сказал, что не считает его "сумасшедшим", попытавшись объяснить логику действий российского диктатора. Начал свою лекцию Познер с распада Советского Союза и расширения НАТО на восток.
Как писало "Радио Свобода", в своем выступлении телеведущий с оговорками по многим пунктам или поддерживает тезисы Кремля, или относится к ним с пониманием. При этом Познер не говорил, что поддерживает войну, он лишь призывает "анализировать факты" и понять логику Кремля.
Познер также подчеркивал, что в России "людей сажают в тюрьмы за то, что они выражают свое мнение". По его словам, большинство из его круга общения выступают против войны, однако 80% населения страны поддерживают Путина.
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