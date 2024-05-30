"Сколько стоит твоя душа, Ваня?" Урганта и Познера в Амстердаме встретили протестом

24 февраля 2022 года, когда российские войска вторглись на территорию Украины, Иван Ургант опубликовал в Instagram черный квадрат со словами, что испытывает страх и боль. После шоу "Вечерний Ургант" пропало из сетки телевещания. Владимир Познер свою позицию не высказывал. Он просто сообщил о том, что его авторская программа "Познер" поставлена на паузу, а затем журналист был замечен в нескольких сомнительных эпизодах.

Познер также заявлял: "Мне стыдно за мою профессию, мне стыдно за то, что я делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то журналисты туда попадут". Многие восприняли эти слова как сказанные в адрес представителей российской пропаганды.

В свою очередь, в марте 2023 года на заседании рабочей группы по "Списку Путина" на 4-й антивоенной конференции "Форума свободной России" обсуждали включение в список Владимира Познера, Ксении Собчак и Алексея Венедиктова. По итогам обсуждения включена была Собчак. Познер стал фигурантом обсуждения, потому что "явно имел в виду не Симоньян и Соловьева. И так красноречиво молчал целый год о путинской агрессии в Украине, что его молчание нельзя было не услышать", - говорилось на странице форума.