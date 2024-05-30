Он указал, что в России уже сейчас существует несколько аналогов YouTube, "однако по-прежнему нет стопроцентного аналога".

Депутат добавил, что на иностранных хостинг-провайдеров и их реселлеров нужно усиливать давление, так как нынешние ограничения недостаточны.

"Я сегодня направил официальное обращение в Роскомнадзор с просьбой подумать над разнообразием мер воздействия на хостинг-провайдеров иностранных", - сказал депутат.

В данный момент в России есть три отечественных видеохостинга - RuTube, "ВК" и Nuum, однако ни один из них не может составить конкуренцию YouTube.

В конце апреля стало известно, что YouTube в России может быть заблокирован, если в России появится новая альтернатива. По словам депутата, крупнейшая проблема российских платформ в том, что они "чрезмерно конкурируют друг с другом", и это мешает бороться с YouTube.

Призывы блокировать YouTube в России регулярно звучат с начала войны в Украине, заблокированы и другие крупнейшие западные социальные сети. Однако эта идея до сих пор не реализована. По данным "Медузы", за блокировку YouTube выступает первый заместитель руководителя администрации президента, куратор информационного блока Кремля Алексей Громов, который руководит работой с пропагандистскими СМИ.

Его поддерживают силовики, требующие полного государственного контроля над информационным пространством. Против блокировки YouTube выступает политический блок администрации президента, которым руководит Сергей Кириенко, а также многие министры.

В начал января пользователи YouTube в России столкнулись с проблемами, не дающими смотреть видео на платформе YouTube. Проблемы были констатированы в семи регионах России. Тогда эксперты пояснили, что это, возможно, "учения", цель которых - ограничить доступ к YouTube.

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