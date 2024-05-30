Сейм отклонил предложение "Стабильности!" дать гражданство всем негражданам

Предложенные "Стабильности!" поправки к закону о гражданстве предусматривали, что гражданин Латвии - это лицо, которое было гражданином СССР и которое жило в Латвии как до, так и после 21 августа 1991 года, получило паспорт негражданина, который по-прежнему использует как свое единственное удостоверение личности и удостоверение государственной принадлежности, и после 21 августа 1991 года было трудоустроено в Латвии как минимум пять лет и не совершало тяжких преступлений в отношении латвийского государства.

Кроме того, "Стабильности!" предлагала, что лицо, родившееся в Латвии после 21 августа 1991 года, считается гражданином Латвии, если у него нет другого гражданства, оно не совершало тяжких преступлений против латвийского государства и получило статус негражданина Латвии.

Фракция пояснила, что, несмотря на то, что с 1 января 2020 года был отменен механизм предоставления статуса негражданина новорожденным, по-прежнему есть значительное число людей, которым гражданство не было предоставлено автоматически.

В свою очередь, для лиц, родившихся в Латвии после 21 августа 1991 года и получивших подданство другой страны, "Стабильности!" предлагала возможность получения гражданства Латвии согласно действующему правовому регулированию.

В аннотации к законопроекту оппозиционная партия указывает, что в 2014 году число неграждан Латвии составляло 262 622 человека, в 2019 году их число сократилось до 216 681, а в 2024 году в Латвии проживает около 180 000 неграждан, что составляет около 9% от общего населения Латвии.

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