Виновные в захвате и убийстве заложницы в Саулкрасты приговорены к 20 годам тюрьмы

В конце января 2024 года еще два человека были задержаны по этому делу в Украине.

В ходе досудебного расследования установлено, что летом 2019 года у обвиняемых возник умысел завладеть долями в жилом комплексе общей стоимостью 3,7 млн евро. Реализуя свой преступный умысел, обвиняемые похитили совладелицу жилого комплекса Ирину Минвалееву, гражданку Беларуси 1979 года рождения, и заставляли ее подписать договор дарения, по которому она передаст жилой комплекс в дар организации, руководителем которой является один из мужчин. Минвалеевой пообещали, что она будет освобождена, если сделает это.

В последний раз женщину видели в Саулкрасты, на территории жилого комплекса Sun Republic, сообщила тогда полиция.

Поняв, что заложница не выполнит требования, Алексеев решил ее убить. Преступники отвезли женщину в не установленное следствием место, вырыли яму и стали душить. Когда заложница умерла, преступники бросили ее в яму и закопали.

У Алексеева были водительские права и паспорт убитой Минвалеевой, и мужчины решили, что попытаются совершить обман, найдя нотариуса, который оформит поддельную доверенность. Обвиняемые договорились с гражданином Украины об изготовлении поддельной доверенности. Доверенность была отправлена в Латвию через международную логистическую компанию DHL, а затем Государственная полиция ее изъяла.

По данным Firmas.lv, Минвалеева была единственным владельцем SIA Resort Investments, зарегистрированного в 2010 году. Компания занимается куплей-продажей недвижимости и зарегистрирована в Саулкрасты, на улице Айнажу, 23, где находится жилой комплекс Sun Republic.

Комплекс Sun Republic представляет собой участок площадью 2,5 гектара с семью четырехэтажными домами на 123 квартиры.

Минвалеева приобрела несколько квартир в этих зданиях с 2015 года, а в 2016 году Resort Investments купила 41393/95080 идеальных долей в недвижимости за 294 596 евро. В конце 2021 года Resort Investments принадлежало 20898/95080 идеальных долей.

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