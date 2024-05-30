Виновные в захвате и убийстве заложницы в Саулкрасты приговорены к 20 годам тюрьмы

Рижский окружной суд приговорил к 20 годам лишения свободы двух обвиняемых по уголовному делу организованной группы, пытавшейся завладеть жилым комплексом SunRepublic в Саулкрасты стоимостью 3,7 млн евро путем захвата и последующего убийства заложницы, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Рижский окружной суд, рассматривая уголовное дело о похищении и убийстве гражданки Беларуси, вынес суммарный приговор, признав двух подсудимых виновными в совершении преступлений и приговорив их к 20 годам лишения свободы, и назначил дополнительное наказание в виде пробационного надзора и выдворения из Латвии по отбытии наказания, наложив запрет на въезд на семь лет на одного подсудимого и на пять лет на другого подсудимого.
Прокурор прокуратуры Рижского судебного округа Алдис Ласманис сообщил, что требовал для обвиняемых 24 и 23 года тюрьмы.
Двое граждан России - Сергей Алексеев 1956 года рождения и его сын Михаил Алексеев 1984 года рождения - обвинялись в том, что в составе организованной группы с тремя другими установленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено отдельно, захватили заложницу и пытались принудить ее к совершению действий ради освобождения. Заставить женщину совершить нужные им действия не удалось, и она была убита. Двое мужчин также обвиняются в подготовке к завладению имуществом заложницы путем обмана и злоупотребления доверием.
Оба мужчины были задержаны в сентябре 2022 года. Они являются гражданами России, имевшими статус беженцев в Латвии. Остальные трое фигурантов дела - граждане Украины.
В конце января 2024 года еще два человека были задержаны по этому делу в Украине.
В ходе досудебного расследования установлено, что летом 2019 года у обвиняемых возник умысел завладеть долями в жилом комплексе общей стоимостью 3,7 млн евро. Реализуя свой преступный умысел, обвиняемые похитили совладелицу жилого комплекса Ирину Минвалееву, гражданку Беларуси 1979 года рождения, и заставляли ее подписать договор дарения, по которому она передаст жилой комплекс в дар организации, руководителем которой является один из мужчин. Минвалеевой пообещали, что она будет освобождена, если сделает это.
В последний раз женщину видели в Саулкрасты, на территории жилого комплекса Sun Republic, сообщила тогда полиция.
Поняв, что заложница не выполнит требования, Алексеев решил ее убить. Преступники отвезли женщину в не установленное следствием место, вырыли яму и стали душить. Когда заложница умерла, преступники бросили ее в яму и закопали.
У Алексеева были водительские права и паспорт убитой Минвалеевой, и мужчины решили, что попытаются совершить обман, найдя нотариуса, который оформит поддельную доверенность. Обвиняемые договорились с гражданином Украины об изготовлении поддельной доверенности. Доверенность была отправлена в Латвию через международную логистическую компанию DHL, а затем Государственная полиция ее изъяла.
По данным Firmas.lv, Минвалеева была единственным владельцем SIA Resort Investments, зарегистрированного в 2010 году. Компания занимается куплей-продажей недвижимости и зарегистрирована в Саулкрасты, на улице Айнажу, 23, где находится жилой комплекс Sun Republic.
Комплекс Sun Republic представляет собой участок площадью 2,5 гектара с семью четырехэтажными домами на 123 квартиры.
Минвалеева приобрела несколько квартир в этих зданиях с 2015 года, а в 2016 году Resort Investments купила 41393/95080 идеальных долей в недвижимости за 294 596 евро. В конце 2021 года Resort Investments принадлежало 20898/95080 идеальных долей.
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