Телефонные мошенники выманили у фирмы миллион евро

Сегодня телефонное и интернет мошенничество стало таким распространенным явлением, что мало кто из жителей не сталкивался с ним. Но случай, который произошел с бухгалтером одного предприятия поражает украденной суммой. Об этом сообщает портал Rus.LSM.
Портал сообщает, что мошенникам удалось получить один миллион евро, через бухгалтера предприятия.
По информации Ассоциации финансовой отрасли, наибольший риск потерять значительные суммы денег из-за мошенничества несут компании, так как их лимиты на транзакции выше, чем у физических лиц.
В одном из случаев бухгалтер организации стал жертвой классической схемы телефонного мошенничества. Этот случай примечателен тем, что речь идет о чрезвычайно крупной сумме.
"Компании должны понимать, как и сотрудники, у которых есть полномочия осуществлять платежи, что это не вопрос недоверия, а вопрос финансовой безопасности. В этом случае у компаний и у банков есть разные инструменты, как упростить эти процессы, и конечно у этих уполномоченных лиц есть возможность установить более низкие лимиты", - отметил советник Ассоциации финансовой отрасли Арманд Онзулс.
Также компаниям можно дополнительно защитить себя тем, чтобы большие платежи осуществлялись только с одного IP-адреса и установить двухэтапную верификацию.
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