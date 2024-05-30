Телефонные мошенники выманили у фирмы миллион евро

Портал сообщает, что мошенникам удалось получить один миллион евро, через бухгалтера предприятия.

По информации Ассоциации финансовой отрасли, наибольший риск потерять значительные суммы денег из-за мошенничества несут компании, так как их лимиты на транзакции выше, чем у физических лиц.

В одном из случаев бухгалтер организации стал жертвой классической схемы телефонного мошенничества. Этот случай примечателен тем, что речь идет о чрезвычайно крупной сумме.

"Компании должны понимать, как и сотрудники, у которых есть полномочия осуществлять платежи, что это не вопрос недоверия, а вопрос финансовой безопасности. В этом случае у компаний и у банков есть разные инструменты, как упростить эти процессы, и конечно у этих уполномоченных лиц есть возможность установить более низкие лимиты", - отметил советник Ассоциации финансовой отрасли Арманд Онзулс.

Также компаниям можно дополнительно защитить себя тем, чтобы большие платежи осуществлялись только с одного IP-адреса и установить двухэтапную верификацию.

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