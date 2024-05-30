Банк Латвии предупреждает о мошенниках, рассылающих письма от имени учреждения

Банк Латвии призывает не предпринимать никаких действий в подобных ситуациях, не предоставлять никакой информации и немедленно связаться с непосредственным куратором надзора Банка Латвии.

Также, если есть сомнения в правдивости запроса или в том, что какие-либо данные были раскрыты, Банк Латвии настоятельно просит немедленно связаться с банком.

В то же время, чтобы не стать жертвой мошенников, Банк Латвии призывает участников рынка быть бдительными, критически оценивать информацию, предоставленную в электронном письме, обращая особое внимание на адрес электронной почты отправителя.

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