Американо-саудовская "мегасделка" вызовет ядерную гонку?

Но теперь, когда Израиль не участвует в этом процессе, некоторые аналитики говорят, что "мегасделка" может стать еще одним способом давления на израильское правительство. Союзники Израиля, включая США, подталкивают его лидеров к другому, более осторожному подходу к действиям в Газе. Израильские власти ранее заявляли, что они не хотят, чтобы саудовцы получили какие-либо мощности по обогащению урана.

США переигрывают Китай?

Однако существуют и другие, не менее значимые мотивы для американо-саудовского сотрудничества в ядерной сфере. Как отмечает Келси Дэвенпорт из АСА, интерес Саудовской Аравии к атомной энергетике возник еще до стремления к нормализации израильско-саудовских отношений. "Кроме того, есть и другие страны, которые делают предложения", - добавил Мануэль Эррера в интервью DW, имея в виду Китай.

Председатель КНР Си Цзиньпин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, декабрь 2022 года Фото: DW

Если американо-саудовская ядерная сделка состоится, это, по его словам, отодвинет на задний план любое китайское влияние в данной области. С коммерческой же точки зрения, она приведет к заключению выгодных контрактов для американских компаний. По мнению Дэвенпорт, недавний прогресс на пути заключения американо-саудовского соглашения также во многом связан с предстоящими президентскими выборами в США: "Администрация Байдена хочет заключить сделку до выборов".