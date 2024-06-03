"Громко смеялся, когда узнал об уголовном деле в Беларуси". 10 вопросов Саше Филипенко

20 июня в Малом зале кинотеатра Splendid Palace состоится встреча с белорусским писателем Сашей Филипенко.
Саша Филипенко - белорусский русскоязычный писатель, автор шести книг. Он родился в Минске, писал сценарии к развлекательным программам на российском "Первом канале", работал на "Дожде" и RTVI, а сейчас публикует статьи в ведущих европейских изданиях и встречается с политиками. С 2020 года писатель живёт с семьёй в Швейцарии.
На родине на Филипенко заведено уголовное дело, вероятно, из-за его оппозиционных взглядов: он участвовал в протестах против режима Лукашенко в Минске в 2020 году, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину осудил действия Москвы.
Книги Саши Филипенко переведены на 16 европейских языков, а его последний роман "Кремулятор", основанный на реальных документах, получил престижную премию французского литературного журнала Transfuge в номинации "Лучший европейский роман".
RUS TVNET попросил Сашу Филипенко закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. Я пишу книги, потому что... в этом есть великое таинство и этому нет никакого логического объяснения.
2. Сейчас я читаю... вопросы к этому интервью, а еще книгу "Любовь в эпоху ненависти" Флориана Иллиеса, а еще множество архивных документов, как и в любой другой день моей жизни.
3. Моя первая футбольная майка... была майкой миланского "Интера". Спонсором тогда была фирма Fiorucci, поэтому первый год я думал, что болею за команду Fiorucci, но потом друг во дворе объяснил мне, что я фанат "Интера". Так и повелось.
4. Я всегда восхищался... моральной выносливостью моих близких и друзей, которые все эти годы терпят меня.
5. В школе я не любил... школу.
6. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал, что... это одна из самых бесполезных затей - глупее только давать совет себе 19-летнему.
7. Лучший футболист в истории миланского "Интера" - это... это очень сложный вопрос! Занетти, Рекоба, Матерацци… но я больше всего любил Кандреву и малыша Сенси. Порой игроки, которые не сумели полностью раскрыться, всё равно оставляют самые значимые царапины в вашем сердце.
8. Страна, в которую я никогда не вернусь - это... БССР.
9. В последний раз я громко смеялся, когда... узнал, что против меня в Беларуси возбуждено уголовное дело и обещают ещё три.
10. Я боюсь... что уже никогда не забью гол в финале Лиги чемпионов и не исполню виолончельный концерт Элгара с оркестром - всё остальное не так уж и страшно.
Билеты на встречу с Сашей Филипенко можно купить здесь. Мероприятие пройдёт на русском языке.
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