"Громко смеялся, когда узнал об уголовном деле в Беларуси". 10 вопросов Саше Филипенко

3. Моя первая футбольная майка... была майкой миланского "Интера". Спонсором тогда была фирма Fiorucci, поэтому первый год я думал, что болею за команду Fiorucci, но потом друг во дворе объяснил мне, что я фанат "Интера". Так и повелось.

4. Я всегда восхищался... моральной выносливостью моих близких и друзей, которые все эти годы терпят меня.

5. В школе я не любил... школу.

6. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал, что... это одна из самых бесполезных затей - глупее только давать совет себе 19-летнему.

7. Лучший футболист в истории миланского "Интера" - это... это очень сложный вопрос! Занетти, Рекоба, Матерацци… но я больше всего любил Кандреву и малыша Сенси. Порой игроки, которые не сумели полностью раскрыться, всё равно оставляют самые значимые царапины в вашем сердце.

8. Страна, в которую я никогда не вернусь - это... БССР.

9. В последний раз я громко смеялся, когда... узнал, что против меня в Беларуси возбуждено уголовное дело и обещают ещё три.

10. Я боюсь... что уже никогда не забью гол в финале Лиги чемпионов и не исполню виолончельный концерт Элгара с оркестром - всё остальное не так уж и страшно.

Билеты на встречу с Сашей Филипенко можно купить здесь. Мероприятие пройдёт на русском языке.

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