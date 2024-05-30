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Видео Организаторы авиашоу соврали об участии реактивных самолетов

rus.tvnet.lv
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Реактивный самолет
Реактивный самолет Фото: Ekrānuzņēmums no reklāmas video.

Программа Без tabu получило жалобы от посетителей авиашоу Lidojošas Legendas ("Летающие легенды") на то, что была распространена информация об участии пилотажной группы Baltic Bees, но посетители ее так и не увидели.

Latvijas gaisa satiksmē сообщает, что за три недели до даты мероприятия организаторам сообщили, что запрошенное воздушное пространство слишком мало для реактивных самолетов и полет не будет разрешен.

Организаторы не предприняли никаких дальнейших шагов, и в день мероприятия выделение воздушного пространства было невозможно.

Один из организаторов мероприятия Роберт Климович утверждает, что запрошенное воздушное пространство было идентично тому, что запрашивали в 2016 году, когда эти самолеты участвовали в авиационном фестивале.

Климович сказал: "Этот был сюрприз с воздушным пространством для всех. Мы до последней минуты надеялись, что Baltic Bees смогут принять участие. Два их самолета стояли на взлетной полосе в ожидании взлета.

Baltic Bees были лишь частью шоу, все остальные выступления состоялись. В тот день наши хоккеисты проиграли игру, думаю, это была одна из причин, почему настроение у гостей было испорчено. Отсутствие Baltic Bees позволило им выплеснуть свой гнев на все шоу".

Видео: Сюжет программы  Без tabu

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