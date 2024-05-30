Видео Организаторы авиашоу соврали об участии реактивных самолетов

Latvijas gaisa satiksmē сообщает, что за три недели до даты мероприятия организаторам сообщили, что запрошенное воздушное пространство слишком мало для реактивных самолетов и полет не будет разрешен.

Организаторы не предприняли никаких дальнейших шагов, и в день мероприятия выделение воздушного пространства было невозможно.

Один из организаторов мероприятия Роберт Климович утверждает, что запрошенное воздушное пространство было идентично тому, что запрашивали в 2016 году, когда эти самолеты участвовали в авиационном фестивале.

Климович сказал: "Этот был сюрприз с воздушным пространством для всех. Мы до последней минуты надеялись, что Baltic Bees смогут принять участие. Два их самолета стояли на взлетной полосе в ожидании взлета.

Baltic Bees были лишь частью шоу, все остальные выступления состоялись. В тот день наши хоккеисты проиграли игру, думаю, это была одна из причин, почему настроение у гостей было испорчено. Отсутствие Baltic Bees позволило им выплеснуть свой гнев на все шоу".

Видео: Сюжет программы Без tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!