CVK должен извиниться перед Лембергсом за то, что не смог голосовать на муниципальных выборах

Центральной избирательной комиссии (CVK) придется извиниться перед обвиняемым в коррупционных преступлениях депутатом Вентспилсской думы и бывшим мэром Айваром Лембергсом за запрет голосовать на муниципальных выборах 2021 года, находясь под стражей.
Верховный суд отказался возбудить кассационное производство по решению областного суда, согласно которому действия CVK, которое не предоставило Лембергсу возможности голосовать были признаны незаконными, поэтому данное решение вступило в законную силу.
По решению областного суда CVK была обязана извиниться перед Лембергсом. В своем решении областной суд признал, что Центральная избирательная комиссия является государственным учреждением, в компетенцию которого входит обеспечение реализации избирательного права.
Управление мест заключения уже письменно извинилась перед Лембергсом за решение администрации, не позволившее ему участвовать в выборах в местные органы власти.
Этот судебный процесс последовал за разбирательством, инициированным Лембергсом в Конституционном суде, который признал норму, запрещающую лицам, отбывающим тюремное заключение, участвовать в муниципальных выборах, несовместимой с основным законом страны.
Лембергс находился под стражей во время выборов в местные органы власти 2021 года, и ему не дали возможности проголосовать на муниципальных выборах.
В том же году Лембергс сам баллотировался на муниципальные выборы от партии "Латвии и Вентспилсу" и был избран в Вентспилсскую городскую думу.
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