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В больнице сломался маммограф - 50 пациенток не попали на обследование

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Из-за поломки маммографа в Университетской клинической больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) обследование на рак молочной железы было отложено примерно у 50 пациентов. Хотя в четверг, 30 мая, установку смогли запустить, и она заработала, но из-за технических проблем она не работала с прошлой среды, 22 мая. Об этом сообщает сообщает программа Panorāma.

В конце апреля правительство назвало онкологическую помощь национальным приоритетом, что означает, что в случае подозрения или диагноза рака не придется долго ждать в очереди.

В четверг утром, 30 мая, женщина в соцсети Х о поломке маммографа, что так важно для больных раком молочной железы.

Она утверждала, что, поскольку биопсию провести не удалось, то операцию отложили на неопределенный срок.

Многие были в недоумении - как такое может быть? Обследование, которые были назначены на эту неделю, были отложены на целый месяц.

Panorāma сообщает, что это не первый случай, когда конкретное оборудование какое-то время не работает, но на этот раз это повлияло на запись около 50 пациентов, что увеличило общую очередь в больнице на это обследование.

Ирина Яунума, председатель правления общества пациентов с раком груди Vita , сказала, что ситуация неприемлема: "В центральных больницах должно быть два таких маммографа. Он не должен быть единственным. Роль маммографа в Латвии очень, очень важна".

Чем раньше обнаружена опухоль, тем выше шансы на излечение.

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