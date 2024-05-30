Reuters: Франция вскоре отправит инструкторов в Украину

Франция может уже в ближайшее время отправить в Украину своих военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих, сообщило в четверг, 30 мая, агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника. По словам его собеседников, Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые отрядят своих специалистов в Украину, даже несмотря на опасения некоторых союзников, что такой шаг способен привести к прямому конфликту с Россией.

Два дипломата сообщили, что сначала Франция пошлет в Украину небольшую группу военных для оценки ситуации, а затем в эту страну прибудут несколько сотен инструкторов. По словам источников, основное внимание будет уделено подготовке саперов и технического персонала, обслуживающего военную технику, в том числе западные самолеты.

Кроме того Франция планирует профинансировать, вооружить и обучить украинскую мотострелковую бригаду, утверждают собеседники агентства. Один из дипломатов добавил, что в данном вопросе достигнуты серьезные договоренности и официальные заявления могут быть сделаны уже на следующей неделе.

Официальное объявление Парижа возможно уже в начале июня