ФОТО Издание: на Алтае сгорело здание резиденции "Газпрома". Ее называли "поместьем Путина"

Фотографии горящего здания опубликовали блогер Амыр Айташев и активистка Аруна Арна. "Горит одно из зданий резиденции, в которой президент России Владимир Путин принимал итальянского премьер-министра Берлускони в 2015 году", - написал Айташев. Он отметил в разговоре с "Сиреной", что фото сделано сегодня. Журналисты не нашли на кадрах следов обработки.

Фото: JMnenonik/"X"

Речь идет о резиденции "Алтайское подворье", пишет издание. По некоторым данным, она принадлежит "Газпрому", который начал строительство комплекса в 2009 году. Однако вскоре в алтайских и других СМИ эту резиденцию стали называть "поместьем Путина". "Сирена" отмечает, что о связях комплекса с Путиными неоднократно рассказывали и местные оппозиционеры.

Фото: JMnenonik/"X"

Из фотографий журналисты сделали вывод, что одно из зданий резиденции полностью сгорело. В управлении МЧС по республике журналистам не ответили на вопрос о возгораниях в Онгудайском районе за последние сутки, пишет "Медуза".

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