Бывший мэр Елгавского края Ласманис призывает распустить думу

Закон о самоуправлениях предусматривает, что если самоуправление не избрало председателя совета в течение двух месяцев, Сейм может распустить его специальным законом. Однако это право Сейма, а не обязанность.

Министр регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") высказала свое мнение в четверг, 30 мая, в программе "Утренняя панорама" - роспуск пока не нужен. "Елгавская краевая дума дееспособна, выполняет свои функции, проводятся заседания, депутат выполняет все возложенные на председателя обязанности и действует в соответствии с законом и своими функциями", - заявила министр. - Пока нет других нарушений, дума может работать".

После отставки Ласманиса исполняющим обязанности председателя совета стала бывший заместитель мэра Илзе Витола. Она рассказала, что "сейчас идут политические переговоры, но основной упор делается на то, что дума работает, проводятся заседания, депутаты обеспечивают кворум, принимаются решения, ведется контроль за исполнением решений".