Бывший мэр Елгавского края Ласманис призывает распустить думу

Прошло уже почти два месяца с тех пор, как Мадарс Ласманис покинул пост председателя думы Елгавского края, но депутатам до сих пор не удалось избрать нового мэра. Министр по делам самоуправлений пока не видит оснований для роспуска думы, но сам Ласманис призывает министерство и Сейм пойти на такой шаг, пишет Lsm.lv.
Закон о самоуправлениях предусматривает, что если самоуправление не избрало председателя совета в течение двух месяцев, Сейм может распустить его специальным законом. Однако это право Сейма, а не обязанность.
Министр регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") высказала свое мнение в четверг, 30 мая, в программе "Утренняя панорама" - роспуск пока не нужен. "Елгавская краевая дума дееспособна, выполняет свои функции, проводятся заседания, депутат выполняет все возложенные на председателя обязанности и действует в соответствии с законом и своими функциями", - заявила министр. - Пока нет других нарушений, дума может работать".
После отставки Ласманиса исполняющим обязанности председателя совета стала бывший заместитель мэра Илзе Витола. Она рассказала, что "сейчас идут политические переговоры, но основной упор делается на то, что дума работает, проводятся заседания, депутаты обеспечивают кворум, принимаются решения, ведется контроль за исполнением решений".
На вопрос, названы ли уже какие-либо кандидаты в мэры, Витола ответила: "У меня таких новостей нет". Сама она готова руководить самоуправлением на постоянной основе. У Ласманиса другое мнение: "Коллеги не ведут конструктивных дискуссий. Я не знаю, обижены ли они друг на друга или не хотят сотрудничать. На данный момент не было обсуждения даже тех, кто фигурирует в качестве потенциальных кандидатов. В итоге два месяца потрачено зря".
Напомним, в начале апреля о своей отставке заявил председатель Елгавской краевой думы Мадарс Ласманис, оказавшийся в центре громкого скандала. В социальных сетях появилось видео с заседания комиссии 13 февраля, в котором председатель краевой думы Ласманис участвует удаленно и его можно увидеть сидящим на водительском сиденье автомобиля. Когда заседание подходило к концу, стало понятно, что на заднее сиденье машины сел кто-то еще, и между передними сиденьями появилась нога женщины в колготках, которая долго видна в кадре. Ласманис касается ноги и направляет руку ближе к человеку на заднем сиденье автомобиля. Действия политика вызвали возмущение общественности.
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