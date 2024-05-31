Во Франции за планирование теракта на Олимпийских играх задержан чеченец

Французские службы безопасности задержали одного чеченца по подозрению в планировании "вдохновленного исламизмом" теракта во время футбольного матча на предстоящих в июле и августе Олимпийских играх, сообщило в пятницу, 31 мая, МВД Франции.
Служба внутренней разведки DGSI "задержала 18-летнего чеченца из Сент-Этьена" на юго-востоке Франции, сообщило ведомство, отметив, что это "первая сорванная атака на Олимпийские игры".
Задержанный чеченец подозревается в том, что "активно готовил нападение на стадион "Жоффруа Гишар" [в Сент-Этьене] во время футбольных матчей, которые должны там состояться", - отметило ведомство.
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