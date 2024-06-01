«Храбрый шестилетний Лукас сказал утром, что мы все равно должны их (нападавших - прим. ред.) простить», - рассказывает эстонский предприниматель Таавет Хыбесалу, ставший вместе с сыном и другом жертвой жестокого нападения, произошедшего после Каннского кинофестиваля. В беседе с Elu24 бизнесмен признался, что не надеется на то, что трех злоумышленников, которые были вооружены ножами и перцовыми баллончиками, поймают, пишет Rus.Postimees.